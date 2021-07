Extrait d’Un concert d’été au clair de lune, conte et illustrations de Han Han, narration d’Anie Richer, traduction de Xinyi Tan, musique de Jean-François Groulx, Patty Chan et Lucio Altobelli, éditions La Montagne secrète

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Marie Allard La Presse

Pour les petits : douceur d’une nuit d’été

Un soir d’été, alors que les étoiles scintillent dans le ciel, survient une panne de courant. Xiaomi et sa famille sont aussitôt plongées dans le noir. Pour égayer l’atmosphère, le père de Xiaomi propose de descendre dans le jardin avec son erhu (un instrument traditionnel chinois), tandis que sa mère prend son accordéon. Leurs voisins se joignent à eux, pour danser lors d’une fête improvisée. Très doux, cet album d’abord publié en Chine est accompagné d’une version audio (offerte en CD ou téléchargement), d’une durée de huit minutes.

Un concert d’été au clair de lune Conte et illustrations de Han Han

Narration d’Anie Richer

Traduction de Xinyi Tan

Musique de Jean-François Groulx, Patty Chan et Lucio Altobelli Éditions La montagne secrète Dès 3 ans

Pour le primaire : sauver Sam

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le retour des dragons, tome 2 – La disparition de Sam, texte de Dominique Demers, illustrations d’Annie Boulanger, éditions Dominique et compagnie

À 12 ans, Lili a reçu en cadeau un… œuf de dragon. Lili et son ami Léo sont, en quelque sorte, devenus les parents de Sam le dragon. Dans ce deuxième tome de la série (il vaut mieux commencer par le premier), Sam est parti en mer. Redoutables, les méchants Dragonniers veulent le capturer. Ils attaquent aussi la grand-mère de Lili, qui se retrouve en danger de mort… Joliment illustré, ce roman plein d’action mêle science et fantastique.

Le retour des dragons, tome 2 – La disparition de Sam Texte de Dominique Demers

Illustrations d’Annie Boulanger Éditions Dominique et compagnie Dès 9 ans

Pour les ados : pour la fougue d’Olympe

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Olympe de Roquedor, texte de Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place, illustrations de François Place, éditions Gallimard jeunesse

Olympe, 16 ans, se fait tirer du couvent où elle a été envoyée à la mort de son père, quatre ans auparavant. C’est le comte Foulques de Saint-Mesme, son voisin âgé de 20 ans, qui vient la chercher sur ordre de son père… dont le projet est de marier les deux jeunes gens. Horrifiée par l’idée de cette union imposée, Olympe fugue par monts et par vaux, pour le grand plaisir des amateurs de roman d’aventures. Les personnages complexes – l’anachronique Olympe, le capitaine Décembre (un soldat bourru au bon cœur) et même l’insignifiant Foulques – donnent de la saveur au récit. Voilà 297 pages parfaites pour meubler l’été des lecteurs motivés.

Olympe de Roquedor Texte de Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place

Illustrations de François Place Éditions Gallimard jeunesse Dès 12 ans

Bande dessinée : solidaires pour affronter la crise

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Happy End, tome 1 – La grande panne, scénario d’Olivier Jouvray, dessins de Benjamin Jurdic, éditions Le Lombard

Mollie, 14 ans, convainc un ami de sa famille de faire des réserves de nourriture dans sa cave. Peu de gens autour d’elle croient à la nécessité de se préparer à survivre en autarcie, au cas où un malheur arriverait. Quand survient une grave crise pétrolière, c’est l’entraide – avec un voisin aristocrate, une troupe de combat médiéval, une grand-mère anarchiste, etc. – qui leur permet d’aller de l’avant. Cette nouvelle bande dessinée porte sur la fin de notre civilisation, avec tendresse et empathie.

Happy End, tome 1 – La grande panne Scénario d’Olivier Jouvray

Dessins de Benjamin Jurdic Éditions Le Lombard Dès 11 ans

Documentaire : activités pour découvrir Tokyo

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Tokyo, texte de Marisha Wojciechowska, graphisme d’Angel Gyaurov, éditions Mon carnet de globetrotteur

Les Jeux olympiques de Tokyo s’ouvrent le vendredi 23 juillet. Entre deux visionnements de compétitions, les enfants (et les adolescents) peuvent découvrir la capitale du Japon grâce au cahier d’activités Tokyo, de la série Mon carnet de globetrotteur. Mariée à un Japonais et mère d’un ado, l’autrice Marisha Wojciechowska vit au Québec. Les jeux qu’elle propose – autour de l’écriture japonaise, du métro de Tokyo, des différences entre temples shinto et bouddhiste, etc. – sont relevés et intéressants.