Littérature

Sémi

Deuxième chance ★★★½

Depuis plus de 20 ans maintenant, Aki Shimazaki tisse une œuvre tout en délicatesse qui parle des relations humaines en mots simples et justes. L’écrivaine montréalaise d’origine japonaise aime les longs cycles romanesques où, dans chaque partie, elle s’attaque à un sujet précis et le décortique jusqu’au moindre détail. Une manière de faire qui permet de la retrouver une fois de temps en temps sans se sentir dépaysé : on sait que l’action se déroulera au Japon, qu’il y aura des références au monde animal ou végétal, et qu’on suivra seulement quelques personnages au plus profond de leur intimité.