Littérature

Concours Mon livre de l’année

Des lectures inspirantes

Dans le but de célébrer le plaisir de lire, le Salon du livre de Montréal a organisé, avec La Presse, un concours destiné aux élèves du secondaire, aux cégépiens et aux étudiants à l’université. Ces derniers étaient invités à présenter un livre paru pendant l’année et à décrire en quoi cette lecture les avait marqués. Cent dix-huit jeunes plumes ont répondu à l’appel et le jury du concours a choisi deux textes gagnants, que nous publions ici.