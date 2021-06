Voici cinq livres qui sauront plaire aux plus petits comme aux plus grands.

Marie Allard La Presse

Pour les petits

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La guerre des bébés, texte de Carole Tremblay, illustrations d’Élodie Duhameau

La guerre des bébés

Texte de Carole Tremblay

Illustrations d’Élodie Duhameau

Éditions La courte échelle

Dès 4 ans

D’où viennent les bébés ?

Des pleurs intriguent deux fillettes. Ce sont ceux du nouveau bébé d’une voisine, madame Hachida. Est-ce que le nourrisson vient du Maroc, comme sa mère ? Peut-être que non, peut-être que oui… Après tout, leur ami Andréas vient justement d’un pays lointain, où ses deux papas sont allés le chercher dans un orphelinat. Sympathique et instructif, cet album coloré donne des réponses variées aux questions que se posent les enfants.

Pour le primaire

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Exploratus, tome 1 : Les grossièretés de Jacques Cartier, texte de Camille Bouchard, collection Boréal junior

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Exploratus, tome 1 : Les grossièretés de Jacques Cartier, texte de Camille Bouchard, collection Boréal junior

Exploratus, tome 1 : Les grossièretés de Jacques Cartier

Texte de Camille Bouchard

Collection Boréal junior

Éditions Boréal

Dès 9 ans

Fantôme d’explorateur

Charles-Antoine, 11 ans, vit avec ses parents et son grand-oncle (Nonk, pour les intimes). Un jour, le garçon découvre une boîte en cuir, sur laquelle il est écrit « Exploratus ». Il en fait sortir… le fantôme de Jacques Cartier. Ce dernier a de toute évidence eu d’autres contacts avec l’humanité depuis sa mort (« Un gars doit toujours être nice avec les filles », conseille-t-il à Charles-Antoine). Touffu mais rigolo, ce premier tome d’Exploratus est prometteur.

Pour les ados

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Trash anxieuse, texte de Sarah Lalonde

Trash anxieuse

Texte de Sarah Lalonde

Éditions Leméac jeunesse

Dès 14 ans

S. O. S. d’une ado en détresse

Une ado est dégoûtée par l’hypocrisie du monde qui l’entoure. « Vous avez des idéaux que vous asphyxiez chaque fois que vous posez les pieds dans un Dollarama », lit-on dans Trash anxieuse, roman coup-de-poing de Sarah Lalonde. Le début est un peu rébarbatif ; on s’attache ensuite au personnage principal, une fille forte mais anxieuse, qui lutte pour ses idéaux dans un monde complexe. Quand elle reproche à la serveuse d’un casse-croûte d’offrir des pailles qui tuent les tortues, cette dernière lui répond : « On a toutes des pailles qui nous transpercent, fille. »

Bande dessinée

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le grimoire d’Elfie, tome 1 : L’île Presque, scénario de Christophe Arleston et Audrey Alwett, dessins de Mini Ludvin, couleurs d’Hélène Lenoble

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le grimoire d’Elfie, tome 1 : L’île Presque, scénario de Christophe Arleston et Audrey Alwett, dessins de Mini Ludvin, couleurs d’Hélène Lenoble

Le grimoire d’Elfie, tome 1 : L’île Presque

Scénario de Christophe Arleston et Audrey Alwett

Dessins de Mini Ludvin

Couleurs d’Hélène Lenoble

Éditions Drakoo

Dès 8 ans

Attachante Elfie

Elfie, 11 ans, vit avec ses sœurs dans un autobus transformé en librairie ambulante. Lors d’une halte en Bretagne, elle enquête sur la disparition d’un timbre rare, qui divise un village en deux clans. En parallèle, Elfie découvre mieux l’histoire de sa famille, ainsi qu’un héritage insoupçonné de sa mère, disparue un an plus tôt. Pleine de détails — le plan des deux étages du bus donne envie de s’y installer —, cette bande dessinée est un régal pour les amateurs de magie, d’amitié et de sororité.

Documentaire

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Qu’est-ce qui vit sur ton nez ?, texte et illustrations de Christian Borstlap, traduction de Christine Lepage, éditions Comme des géants

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Qu’est-ce qui vit sur ton nez ?, texte et illustrations de Christian Borstlap, traduction de Christine Lepage, éditions Comme des géants

Qu’est-ce qui vit sur ton nez ?

Texte et illustrations de Christian Borstlap

Traduction de Christine Lepage

Éditions Comme des géants

Dès 5 ans

Indispensables microbes

Ce documentaire réussit un tour de force : nous rappeler dans la bonne humeur que notre nez — et notre corps — abrite plein de microbes. Certains sont admirables. Ces microbes arrivent à vivre à 5 km sous terre ou dans l’eau bouillante. D’autres mangent du métal ou génèrent de l’énergie propre. Ludique et étonnant, cet album au visuel percutant redore l’image des microbes, qui en ont bien besoin.