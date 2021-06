Littérature

Personnages LGBTQ+

La Fierté nouvelle des géants DC et Marvel

En plein mois international de la Fierté, DC et Marvel se drapent du drapeau arc-en-ciel, en publiant des éditions spéciales consacrées à leurs personnages LGBTQ+. S’ils estiment le geste noble, deux spécialistes des comic books rappellent que les deux géants ont un historique plus ou moins reluisant en matière de diversité sexuelle et de genre.