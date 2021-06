Chronique

Littérature

La littérature, outil majeur de la réconciliation

Je venais à peine de recevoir le livre Shushei au pays des Innus de José Mailhot que nous apprenions sa mort à la fin du mois de mai. Je ne connaissais pratiquement pas cette anthropologue québécoise, mais beaucoup plus Serge Bouchard, qui signe la préface de son livre. Le chroniqueur Jean-François Nadeau du Devoir rappelait cette semaine que depuis environ un an, nous avons perdu quatre anthropologues (Mailhot, Bouchard, Rémi Savard et Sylvie Vincent) qui se sont intéressés de près aux cultures autochtones, ce qui en a fait des marginaux dans leur domaine à l’époque. « Une bande à part », note Bouchard, pour qui Mailhot a été un modèle, parce qu’elle a véritablement appris la langue innu-aimun. « En 1970, personne ne se souciait des “Indiens du Canada” » précise-t-il.