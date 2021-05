On parle beaucoup de racisme ces derniers mois, en particulier depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. C’est dans ce contexte que Dany Laferrière publiera, le 15 juin, un livre intitulé Petit traité sur le racisme.

Alexandre Vigneault

La Presse

L’essai à paraître aux Éditions du Boréal est présenté comme « un livre d’actualité, ancré dans notre époque, où [l’auteur] prend la hauteur nécessaire pour que nous puissions l’embrasser dans toute sa complexité et trouver la force de guérir les blessures qui saignent encore ».

Le Petit traité sur le racisme de Dany Laferrière évoquera semble-t-il Jean-Michel Basquiat et Angela Davis, Miles Davis, Martin Luther King et même René Lévesque. Ce sera un livre « de désir et de souffrance, de musique et de couleurs, de colère et de rédemption ».