Chaque dimanche, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, Martine St-Victor, stratège en communication et fondatrice de Milagro atelier de relations publiques.

Nathalie Collard

La Presse

La conseillère

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La conseillère d’Olivier Faye

« Ce livre raconte l’histoire de Marie-France Garaud, qui a été la femme la plus puissante de la Ve République, en France. Elle a été la conseillère de Jacques Chirac – elle a sauvé sa carrière – et elle a travaillé aussi comme conseillère auprès du président Georges Pompidou. Elle avait un bureau à l’Élysée même si elle n’était pas élue. Elle pouvait être très dure, mais elle agissait avec élégance. Une fois qu’on a commencé ce livre, il est très difficile de le déposer. »

Audition

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Audition de Barbara Walters

« J’ai deux exemplaires de ce livre, couverture rigide et couverture souple. Des passages sont soulignés, les pages sont cornées… C’est une autobiographie qui nous en apprend tellement sur les médias, ce qu’ils étaient à l’époque et ce qu’ils allaient devenir. Barbara Walters a été la première à détenir les droits de ses entrevues, c’était non seulement une journaliste, mais aussi une femme d’affaires qui a ouvert la voie à bien des journalistes après elle. Ça parle tant de journalisme que du côté business des médias. Je l’ai lu encore l’été dernier. Ce livre est l’équivalent de la Bible dans les hôtels pour moi : même si tu ne la regardes pas, tu sais qu’elle est là… »

Susan, Linda, Nina, and Cokie – The Extraordinary Story of the Founding Mothers of NPR

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Susan, Linda, Nina, and Cokie – The Extraordinary Story of the Founding Mothers of NPR de Lisa Napoli

« NPR soulignera ses 50 ans cette année et ce livre raconte l’histoire des quatre femmes qui ont contribué à créer ce diffuseur public aux États-Unis. Elles ont dû mener un véritable combat pour faire leur place et pour créer cette start-up à une époque où la radio commerciale était en pleine explosion, dans un pays où on n’a jamais eu beaucoup de considération pour la radio ou la télévision publique. Or, on le voit aujourd’hui, NPR n’a jamais été aussi essentielle. Cette histoire mérite un documentaire. »