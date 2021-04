Littérature

Le petit astronaute

La différence enluminée

Le dernier album du bédéiste Jean-Paul Eid s’intitule Le petit astronaute, mais ce n’est ni une aventure de science-fiction ni un conte pour enfants. Il s’agit de l’histoire heureuse – et touchante – d’un garçon atteint de paralysie cérébrale et de sa famille. Et c’est « de loin » son œuvre la plus personnelle.