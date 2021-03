Littérature

Les lectures légères aiguisent aussi les aptitudes linguistiques

Juste bonne pour se distraire, la littérature populaire ? Pas selon une récente étude à laquelle ont participé deux chercheuses de l’Université Concordia, qui montre que plus on lit par plaisir, y compris des romans de gare ou des auteurs à succès aux écrits légers, plus on muscle ses compétences linguistiques.