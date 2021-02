Un garçon comme vous et moi

La fabrique des garçons

Comment éduque-t-on les garçons ? Selon quels codes ? Et peut-on échapper aux stéréotypes de la masculinité même quand on souhaite élever un enfant dans la neutralité de genre ? Dans Un garçon comme vous et moi, l’écrivain et historien Ivan Jablonka poursuit son enquête sur la condition masculine à sa manière, en mêlant littérature et sciences sociales.