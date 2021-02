Voici six suggestions de livres jeunesse, pour fêter la Saint-Valentin en mots et en images.

Marie Allard

La Presse

Plein de bisous

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE LA BAGNOLE La doudou aime les bisous, texte de Claudia Larochelle, illustrations de Maria Chiodi, Les Éditions de la Bagnole

Cet album cartonné est a-do-ra-ble. On y retrouve la doudou imaginée par Claudia Larochelle, qui connaît un vif succès : plus de 50 000 exemplaires de la collection ont été vendus. Cette fois, la doudou explique comment les animaux se font des bisous : les chevaux soufflent dans leurs lèvres, les lamas frottent leurs museaux les uns contre les autres, etc. C’est rigolo, tendre et interactif.

La doudou aime les bisous, texte de Claudia Larochelle, illustrations de Maria Chiodi, Les Éditions de la Bagnole, dès 1 an.

Pour se réchauffer

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE Sous les arbres, tome 2 : Le frisson de l’hiver, scénario et illustrations de Dav, les éditions de la Gouttière

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE Sous les arbres, tome 2 : Le frisson de l’hiver, scénario et illustrations de Dav, les éditions de la Gouttière 1 /2



Un renard, sympathique mais un peu grincheux, croise à répétition une jolie renarde. Gros problème : chaque fois, il s’empêtre dans son long foulard rouge… Drôle et très vivante, cette bande dessinée de facture classique réchauffe les cœurs, dans une ambiance hivernale.

Sous les arbres, tome 2 : Le frisson de l’hiver, scénario et illustrations de Dav, les éditions de la Gouttière, dès 4 ans.

Aimer les gentils

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FONFON India est amoureuse, texte d’India Desjardins, illustrations de Pascal Girard, collection Histoires de lire, les éditions Fonfon

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FONFON Extrait d’India est amoureuse, texte d’India Desjardins, illustrations de Pascal Girard, collection Histoires de lire, les éditions Fonfon 1 /2



Autrice de la populaire série Aurélie Laflamme, India Desjardins signe quatre mini-romans pour les enfants qui apprennent à lire. Dans India est amoureuse, on découvre une fillette attachante, qui craque pour un chanteur, puis pour un gars cruel qui déchire son dessin, avant de décider de vaquer à d’autres occupations… La chute de ce roman simple — il y a une phrase par page illustrée — plaira aux romantiques. Charmant.

India est amoureuse, texte d’India Desjardins, illustrations de Pascal Girard, collection Histoires de lire, les éditions Fonfon, dès 6 ans.

C’est compliqué, l’amour

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FOULIRE Victor, tome 4 : J’en peux plus, texte d’Yvon Brochu, illustrations de Philippe Germain, les éditions FouLire

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FOULIRE Extrait deVictor, tome 4 : J’en peux plus, texte d’Yvon Brochu, illustrations de Philippe Germain, les éditions FouLire 1 /2



Victor est officiellement en couple avec Roselyne, sa coéquipière au hockey. C’est chouette, mais ça lui laisse moins de temps pour s’amuser avec Roberto, son meilleur ami… Décrivant habilement les sentiments partagés d’un garçon de 5e année du primaire, ce roman sur les amours des préadolescents réussit l’exploit d’être amusant et nuancé. L’idéal est d’avoir lu les autres tomes de la série des Victor, pour mieux connaître les savoureux personnages.

Victor, tome 4 : J’en peux plus, texte d’Yvon Brochu, illustrations de Philippe Germain, les éditions FouLire, dès 8 ans.

Tout sur le zizi sexuel

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GLÉNAT Le guide du zizi sexuel — Nouvelle édition, textes d’Hélène Bruller, illustrations de Zep, collection Tchô !, les éditions Glénat

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GLÉNAT Extrait du Guide du zizi sexuel — Nouvelle édition, textes d’Hélène Bruller, illustrations de Zep, collection Tchô !, les éditions Glénat 1 /2



Parler d’amour et de sexualité, ça fait rigoler les préados. Avec Le guide du zizi sexuel – un classique du genre, vendu à 1,5 million d’exemplaires depuis 2001 –, Titeuf leur permet d’apprendre et de rire. Avec ses contenus inédits, cette nouvelle édition colle aux questionnements actuels (C’est quoi, le genre ? C’est quoi, consentir ?). Informatif et… nono.

Le guide du zizi sexuel — Nouvelle édition, textes d’Hélène Bruller, illustrations de Zep, collection Tchô !, les éditions Glénat, dès 9 ans.

Célèbres duos

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ACTES SUD JUNIOR Jamais l’un.e sans l’autre, les célèbres duos de la littérature, texte de Sophie Blitman, illustrations de Gérard DuBois, les éditions Actes Sud junior

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ACTES SUD JUNIOR Extrait de Jamais l’un.e sans l’autre, les célèbres duos de la littérature, texte de Sophie Blitman, illustrations de Gérard DuBois, les éditions Actes Sud junior 1 /2



Qui étaient vraiment les patients Ulysse et Pénélope, couple de L’Odyssée, d’Homère ? Et les malheureux Emma et Charles Bovary, de Madame Bovary, de Gustave Flaubert ? Dans ce livre illustré par le Montréalais Gérard DuBois, 20 célèbres binômes de la littérature — ce ne sont pas toujours des couples — sont présentés brièvement. C’est parfait pour nous titiller. Comment résister à l’envie d’en lire plus après avoir lu ce passage de Cyrano de Bergerac : « Un baiser, mais à tout prendre, qu’est-ce ? Un serment fait d’un peu plus près, une promesse ? »

Jamais l’un.e sans l’autre, les célèbres duos de la littérature, texte de Sophie Blitman, illustrations de Gérard DuBois, les éditions Actes Sud junior, dès 12 ans.