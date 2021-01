La jeune poète Amanda Gorman a littéralement volé la vedette lors de l’investiture de Joe Biden à Washington.

Josée Lapointe

La Presse

Tellement qu’elle a été invitée à venir lire un nouveau poème lors du Super Bowl qui se déroulera le dimanche 7 février à Tampa en Floride, et qu’elle vient de signer un contrat de mannequinat avec la prestigieuse agence IMG Models.

La maison d’édition Viking Books for Young Readers, qui appartient à Penguin Random House, a également annoncé qu’elle publiera un million de copies de chacun des trois prochains livres d’Amanda Gorman.

The Hill We Climb : An Inaugural Poem for the Country, avec un avant-propos d’Oprah Winfray, sera le premier à être lancé le 16 mars, et s’est déjà glissé au quatrième rang des best-sellers sur le site d’Amazon avant même sa sortie.