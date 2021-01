Extrait de Chatchat, le chat du chien, texte et illustrations de Mélanie Rutten, éditions MeMo

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pour les petits : « Je t’aimerai toujours »

Chatchat n’a pas envie de mettre sa deuxième chaussette. Aller en promenade avec ChienChien ne lui tente pas non plus. Jusqu’à ce qu’il voie une tache noir et blanc, sur un brin d’herbe…

C’est un papillon de nuit, que Chatchat est trop content d’avoir trouvé ! Plein de poésie et de tendresse, cet album porte sur la filiation et la découverte de soi et de la nature.

On y reconnaît les bambins têtus (bougons un instant, heureux celui d’après), qui veulent savoir qu’on les aimera toujours.

Chatchat, le chat du chien. Texte et illustrations de Mélanie Rutten. Éditions MeMo. Dès 3 ans.

Pour le primaire : calmer son Oizo intérieur

Tous les matins, Zoé enlève le drap qui recouvre la cage de son oiseau. Dès que c’est fait, Oizo panique. Il se demande s’il y a de l’école aujourd’hui, s’il y aura un orage, si une catastrophe va se produire…

Zoé doit le calmer, lui apprendre à inspirer et à expirer. Abondamment illustré, ce petit roman aborde l’anxiété sans pathos.

Pour toutes les courageuses Zoé, qui ont un petit Oizo à apprivoiser.

Oizo s’inquiète trop ! Texte et illustrations d’Éric Péladeau. Éditions Les Zailées. Dès 7 ans.

Pour les ados : efficace dystopie

Dans la société où Tierney vit, les femmes portent toutes une longue tresse, leur visage dégagé pour ne rien cacher aux hommes.

À 16 ans, les jeunes filles sont envoyées dans un campement en nature, où elles doivent survivre pendant un an. Le but : les purifier de leur prétendue magie, avant de les marier ou de les envoyer travailler.

Tierney veut tenir tête au système en place, qui fait d’innombrables victimes, mais le risque de finir pendue ou brûlée vive est grand. Très fort, ce roman de 442 pages nous plonge dans un monde complexe auquel on croit.

Toujours d’intérêt, le cheminement nuancé de la jeune Tierney — qui se rebelle contre le patriarcat et la rivalité féminine — tient en haleine jusqu’à la fin.

L’année de grâce. Texte de Kim Liggett. Traduction de l’anglais de Nathalie Peronny. Éditions Casterman. Dès 14 ans.

Bande dessinée : persévérante Cindy

Cindy Ouellet n’est pas très connue du grand public, et c’est dommage. Après avoir eu un cancer des os qui a entraîné l’amputation de sa hanche gauche, la jeune sportive n’a pas abandonné ses passions.

Elle a représenté le Canada lors de quatre Jeux paralympiques (en basket en fauteuil roulant et en ski para-nordique), en plus de faire un doctorat en génie biomédical.

Cette bande dessinée présente d’abord la vie exceptionnelle de Cindy Ouellet, puis quelques courtes aventures où elle donne des trucs pour mieux agir contre l’intimidation.

Les aventures de Cindy. Scénario et illustrations de Gabriel Morrissette. Éditions Sport’Aide. Dès 7 ans.

Documentaire : merveilleuses cartes expliquées

À quoi ressemblait une carte du monde, en 1154 ? Celle dessinée par le cartographe arabe Muhammad al-Idrisi, qui est restée la plus exacte pendant 300 ans, ne couvrait que l’Europe, le nord de l’Afrique et l’ouest de l’Asie.

Fascinante, cette carte l’est autant que cet Atlas des explorateurs. Ce grand livre présente les routes empruntées pour découvrir l’Arctique, le pôle Sud, les sources du Nil, etc.

C’est merveilleux pour les amateurs d’histoire, de géographie et d’exploits.

Atlas des explorateurs. Texte et illustrations de Sarah Sheppard. Traduction du suédois d’Alain Gnaedig. Éditions L’école des loisirs. Dès 11 ans.