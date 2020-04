Première victime économique liée à la COVID-19 dans le milieu des livres, la librairie Olivieri ferme ses portes définitivement après 35 ans d’existence.

Jean Siag

La Presse

La nouvelle a été annoncée mardi matin par le Groupe Renaud Bray, qui avait fait l’acquisition de la petite librairie indépendante en 2016, lui évitant une faillite certaine. La librairie « succombait » alors sous le poids des travaux sur le chemin de la Côte-des-Neiges.

La librairie et le bistro fondés par Rina Olivieri et Yvon Lachance, qui a d’abord fermé temporairement le 20 mars, ferme ainsi ses portes définitivement. Une triste nouvelle pour les habitués de cette librairie montréalaise unique en ce genre.

Ironie du sort, l’annonce de la fermeture d’Olivieri survient le jour même où le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a partagé son plan réouverture graduel des commerces de détail, qui débutera le 4 mai à l’extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et qui se poursuivra le 11 mai dans la grande région de Montréal.

« La marge de profit d’un libraire oscille entre 1 et 1,5 %, ce qui en fait un acteur particulièrement vulnérable dans la chaîne du livre, a fait savoir le Groupe Renaud-Bray dans un communiqué. À ce jour, le gouvernement propose des prêts devant être remboursés, ce qui ne constitue pas une réelle solution pour les détaillants québécois. Avec 40 % des ventes de livres au détail dans tout le Québec, on pourrait penser que Renaud-Bray n’a rien à craindre de la crise actuelle, mais sans aide gouvernementale additionnelle à l’industrie québécoise du livre, Olivieri pourrait ne pas être la seule victime de cette crise. »

Sur sa page Facebook, la cofondatrice Rina Olivieri a parlé d’une tempête parfaite pour expliquer la fermeture de la librairie du quartier Côte-des-Neiges.

« À la pandémie actuelle et au confinement, s’ajoute pour nous la perspective de travaux majeurs à Côte-des-Neiges. Nous avons déjà par le passé navigué en terrain hostile, mais cette fois-ci, avouons-le, c’en est une de trop. La construction de nouveaux condos à l’emplacement du St-Hubert se traduira par une diminution de l’achalandage et affectera gravement les activités de la librairie et du bistro. Les opérations de ce dernier en seront particulièrement affectées. Impossible d’ouvrir une terrasse, dont tous auraient si besoin cet été, dans le bruit et la poussière. Et impossible de relancer Olivieri dans un contexte de distanciation sociale, sans événements et sans bistro. »