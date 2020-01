La science-fiction chinoise a le vent dans les voiles. Pour mieux comprendre ce qui distingue les auteurs de l’empire du Milieu, La Presse a interviewé Liu Cixin, l’un des deux auteurs chinois à avoir reçu un prix Hugo récompensant les meilleures œuvres de science-fiction. L’une de ses nouvelles, Terre errante, a été adaptée en un film chinois à grand déploiement et sortira en français en février chez Actes Sud.

La science-fiction chinoise est-elle différente de la science-fiction occidentale ?

C’est l’une des questions que me posent le plus les médias occidentaux, mais il est difficile d’y répondre. Tout d’abord, la littérature de science-fiction chinoise est un domaine très compliqué. Les styles des œuvres sont variés et les idées créatives des écrivains sont différentes. Il n’y a pas de « science-fiction chinoise » qui peut être résumée avec précision en une phrase. À mon sens, la science-fiction chinoise et la science-fiction occidentale ont bien plus de points en commun que de différences. Si je dois souligner une différence, je pense que c’est principalement lié à des contextes culturels différents. Par exemple, la science-fiction occidentale a une culture chrétienne, mais pas la science-fiction chinoise. Certaines choses sont donc considérées comme très délicates dans la science-fiction occidentale. Ainsi, le clonage de personnes et la création de vie sont moins sensibles dans la science-fiction chinoise.

Vous avez longtemps travaillé comme ingénieur. Cela a-t-il influé sur votre travail d’auteur ?

Mes études et mon expérience professionnelle n’ont rien à voir avec la création de science-fiction. Mon domaine d’études a été l’hydroélectricité. Je travaille dans une centrale thermique. La technologie que j’ai côtoyée dans mes études et dans mon travail est très réaliste, elle n’est pas liée à la science-fiction.

Êtes-vous influencé par la littérature traditionnelle chinoise ?

À peine. La science-fiction est un produit étranger en Chine, et il n’y a pas de facteur de fantaisie de science-fiction dans la culture traditionnelle chinoise. Par conséquent, en tant qu’écrivain chinois de science-fiction, la principale influence sur la création de science-fiction est la littérature de science-fiction occidentale.

Avez-vous des influences occidentales ?

En tant que fan de science-fiction et plus tard écrivain de science-fiction, je peux dire que j’ai grandi avec la science-fiction occidentale. Deux écrivains m’ont particulièrement influencé : Arthur C. Clarke et George Orwell. Le premier a décrit la relation entre l’homme et l’univers, et la perspective de la civilisation humaine dans l’espace. Le second a reflété et critiqué la réalité avec une perspective puissante que l’on ne trouve pas dans la littérature réaliste.

Un récent article du site China Daily cite un sociologue chinois qui estime que l’idée que la Terre a un gouvernement unique, souvent présente dans vos livres, est une adaptation moderne de l’ancienne conception du monde de la Chine impériale, elle-même dérivée du confucianisme.

Je ne suis pas trop d’accord avec cette affirmation. L’ancienne pensée confucéenne chinoise de « Grande Harmonie dans le Monde » n’a eu aucun effet sur moi, et je n’y ai même pas pensé quand j’ai écrit le roman. C’est l’idéal du communisme de Marx qui m’a beaucoup influencé, mais c’est aussi une pensée étrangère en Chine. Mais au moment où j’écrivais de la science-fiction, l’influence de mon idéal communiste s’était beaucoup estompée, car pour un monde futur décrit par la science-fiction, l’idée d’une société communiste est évidemment trop restrictive.

Certains critiques littéraires ont fait un parallèle entre la lutte entre les extraterrestres Trisolaris et les Terriens, dans votre trilogie Le problème à trois corps, et la rivalité sino-américaine.

C’est un malentendu ridicule, ce lien n’existe pas du tout. L’histoire des « trois corps » se déroule dans l’espace futur et n’a rien à voir avec la réalité d’aujourd’hui. La science-fiction que j’écris pointe vers la science-fiction elle-même. J’utilise simplement la réalité comme base pour imaginer la science-fiction. Je n’ai aucune raison d’utiliser la science-fiction pour métaphoriser la réalité, bien que j’aime le travail d’Orwell.

Certains critiques ont noté que vous avez écrit l’un de vos romans (Supernova Era, en anglais) alors que les troupes réprimaient les manifestations de la place Tian’anmen en 1989. Ces événements ont-ils influencé le roman ?

Il se trouve que les deux coïncident dans le temps. L’incident de 1989 n’a rien à voir avec l’écriture de Supernova Era. En fait, le monde enfantin de ce roman est devenu un genre de science-fiction et d’autres littératures populaires, et j’essayais simplement de décrire une telle histoire dans un contexte chinois.

D’où l’idée de votre roman Boule de foudre, qui porte sur une arme de destruction massive, vous est-elle venue ?

J’avais l’habitude de voir la foudre sphérique quand j’étais au collège. Plus tard, j’ai pensé à plusieurs reprises à ce qui se passerait si l’état quantique des particules microscopiques était macroscopisé. Cette idée est à la base du cadre de la science-fiction dans ce roman.

