Chantal Guy Chronique

La jungle du livre

Quand la vague de dénonciations a touché le milieu littéraire l’été dernier, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a été submergée de témoignages, assez pour mettre en place une cellule de crise. Après avoir mené une étude auprès de 444 de ses membres, l’UNEQ peut maintenant mettre des chiffres sur le phénomène. Le plus révélateur étant qu’une écrivaine sur trois aurait vécu du harcèlement. « Une femme ou personne issue des minorités de genre sur sept déclare avoir subi des attouchements dans le cadre de relations professionnelles, peut-on lire dans le communiqué de l’UNEQ. Plus d’une sur cinq a été victime d’intimidation et une sur trois a reçu des propos humiliants. »