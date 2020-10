Au pays des rêves avec Anik Jean et Nathan

Visiter le pays des pirates. Rencontrer le capitaine Rolland Fou-de-Bassan, chasser les bachibouzouks de mer et actionner le canon à pets magiques. C’est ce que fait Nathan, 8 ans, dans Nathan au pays des pirates, écrit par Anik Jean et illustré par François Thisdale. Rencontre en quatre points avec un petit flibustier et sa mère.