Méconnaissable : incursion dans un cerveau autiste

Valérie Jessica Laporte n’aime ni l’irrégularité ni l’imprécision. L’auteure de Méconnaissable accueille tout de même notre appel — entré avec cinq minutes de retard — d’un ton léger. « Auteure, c’est plus doux qu’autrice, non ? C’est quoi ce mot qui arrache ? », demande-t-elle, volubile et enjouée, loin des clichés associés à sa situation. À 43 ans, elle signe un premier roman sensible et éclairant sur l’univers de l’autisme.