L’insoutenable destin des Nickel Boys

Après le succès retentissant d’Underground Railroad, roman avec lequel Colson Whitehead a démontré de façon magistrale qu’il restait encore des histoires à raconter à propos de l’esclavage, l’écrivain nous revient cette fois avec une histoire qui s’inspire de faits réels survenus dans une école de réforme de la Floride. Dur et terrible, Nickel Boys – qui paraît en français cette semaine – a valu à Whitehead un second prix Pulitzer à sa sortie en anglais, l’an dernier. Entrevue exclusive avec celui que le magazine Time décrit comme « l’un des plus grands écrivains américains vivants », rien de moins.