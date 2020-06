On cherche toujours des livres intelligents à mettre entre les mains des enfants de notre entourage et celui-ci devrait se retrouver en haut de la liste.

Nathalie Collard

La Presse

Gallimard Jeunesse a adapté pour un jeune lectorat Nous sommes tous des féministes, le manifeste de Chimamanda Ngozi Adichie. Ce best-seller est devenu un classique depuis sa parution originale, en 2014.

Illustré par la talentueuse Leire Salaberria, une artiste installée à San Sebastian, en Espagne, l’album s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans et leur parle avec humour et intelligence de l’égalité entre les filles et les garçons.

Bonne nouvelle : les lecteurs plus vieux ont également le droit de le lire.