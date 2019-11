Il existerait quelque 1000 détaillants à travers le monde qui proposent aux consommateurs des livres audio, la majorité en format numérique à consulter sur ses appareils mobiles. Voici quelques ressources pour trouver des livres audio en français au Québec.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Audible Canada

Arrivée en grande pompe au Canada en 2017, Audible est une filiale d’Amazon et se targue sur son site d’avoir « la plus grande bibliothèque de livres audio du monde ». On y propose plus de 440 000 titres, dont plus de 10 000 en français. De nombreux titres québécois en font partie, de la biographie de Dan Bigras à des classiques de notre littérature comme Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy, en plus de traductions françaises d’œuvres lues par des acteurs d’ici, dont La serveuse écarlate, narrée par Sarah-Jeanne Labrosse, qui sera bientôt offert. Audible Canada nous a d’ailleurs dit vouloir poursuivre dans cette voie et mettre davantage les créateurs québécois de l’avant sur sa plate-forme. Audible fonctionne par abonnement, à raison de 14,95 $ par mois, et offre le premier mois gratuitement, avec un livre audio au choix.

> Consultez le site d’Audible Canada

Apple Books Canada

Sur l’application Apple Books se trouve la catégorie Livres audio, à l’intérieur de laquelle on peut consulter l’offre assez abondante de livres audio en français, dont des titres québécois. On y trouve bien sûr les nouveautés et best-sellers de l’heure – le dernier Amélie Nothomb, le sixième volet de Millénium, la biographie de Michelle Obama, etc. –, une multitude de genres littéraires, ainsi que des exclusivités, le cheval de bataille des nombreux distributeurs pour attirer des clients. Ici, on paie à la pièce, et les prix varient énormément selon les titres et les auteurs.

> Consultez le site d’Apple Books

pretnumerique.ca

Offert dans les bibliothèques publiques du Québec, le service pretnumerique.ca a été développé par De Marque et propose un grand nombre de livres numériques, et désormais des livres audio en français qu’on peut emprunter via le site de sa bibliothèque publique. En ce moment, quelque 1300 titres sont offerts via celui de la BAnQ, comme S’aimer, malgré tout de Nicole Bordeleau, narré par Chantal Fontaine, ou Tempêtes d’Andrée A. Michaud, narré par l’autrice. Il suffit d’être membre pour pouvoir emprunter. À noter que de nombreuses bibliothèques proposent également des livres audio en format CD.

Extrait de Tempête, d’Andrée A. Michaud

0:00 0:00 Couper le son

Extrait de S’aimer malgré tout, de Nicole Bordeleau

0:00 0:00 Couper le son

> Consultez le site de pretnumerique.ca

Les Libraires

Depuis 2018, la plateforme web des Libraires, une coopérative qui rassemble une centaine de libraires indépendantes du Québec, propose une belle sélection de livres audio, de différents genres et styles littéraires. Il y a plus de 2000 titres à télécharger en mp3, et on peut également y acheter ou répertorier des CD de livres audio en vente chez les libraires membres. À découvrir !

> Consultez le site des Libraires

OHdio/Radio-Canada

Lancée au début du mois, la nouvelle application OHdio de Radio-Canada se veut une destination dédiée à l’audio sous toutes ses formes – radio musicale, balado et livres audio y sont proposés, dont une nouveauté, Le gouffre lumineux, lu par son autrice, Anick Lemay. Depuis 2017, Radio-Canada propose via son site web une centaine de livres audio gratuits.

> Consultez le site de Radio-Canada

Kobo Audiobooks

Entreprise spécialisée en liseuses et livres numériques, Kobo offre également un service consacré au livre audio avec Kobo Audiobooks, avec 1,5 million de titres au total. La sélection en français est assez vaste, mais les titres québécois semblent à peu près inexistants sur cette plateforme. Kobo fonctionne également avec un système d’abonnement, proposé à 12,99 $ par mois avec un mois d’essai gratuit.

> Consultez le site de Kobo Audiobooks