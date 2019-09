La neuvième tombe : meurtres et enlèvements en Scandinavie ★★★½

De part et d’autre du détroit d’Öresund, qui sépare le Danemark de la Suède, des crimes violents sont perpétrés à quelques jours de Noël.

Laila Maalouf

La Presse

À Stockholm, les indices récoltés par l’enquêteur Fabian Risk et sa partenaire les mènent sur la piste d’un psychopathe cannibale, alors que leur homologue danoise suit les traces d’un violeur en série jusqu’en Scanie.

Fabian Risk n’a rien du policier nordique torturé, alcoolique et solitaire ; c’est un père de famille accro à son boulot qui n’arrive pas à décrocher et dont la vie personnelle en subit les conséquences.

Ce roman est le deuxième qui le met en scène, quoique le précédent, Hors cadre (paru en français en 2016), se déroule six mois plus tard.

L’atmosphère noire et froide, typiquement scandinave, le suspense et le rythme de l’intrigue en font un excellent thriller.

Avec ses meurtres sadiques et sanglants, décrits par le détail et dignes des romans de Jean-Christophe Grangé, on pourrait reprocher à l’auteur (un scénariste qui a notamment adapté la série télévisée Wallander) de verser peut-être trop facilement dans le sensationnalisme.

N’empêche, voilà une série policière à suivre.

★★★½

La neuvième tombe. Stefan Ahnhem. Albin Michel. 665 pages.