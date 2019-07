Littérature: l'éclatement de la romance

Nathalie Collard

On les qualifiait autrefois, avec un peu de mépris, de « romans à l'eau de rose ». Aujourd'hui, les éditeurs parlent de « romance » ou de « new romance ». Les romans d'amour sont encore snobés malgré leur popularité et des ventes qui font verdir d'envie bien des auteurs. De l'érotique à l'historique en passant par le policier ou la fantaisie, tour d'horizon d'un milieu en ébullition.

Mélodie Murray, 28 ans, est éducatrice en service de garde en milieu scolaire à Lévis. Elle est également l'auteure du blogue et de la page Facebook La Passionnée, dans lesquels elle propose des comptes rendus de ses lectures. Depuis six ans, deux fois l'an, son club de lecture les BBtrices - entre 30 et 60 femmes - se réunit le temps d'un souper. Il n'est pas rare que des auteures et des éditeurs se déplacent pour aller à la rencontre de ces boulimiques de lecture. « Les éditeurs nous envoient des titres avant leur sortie afin d'avoir notre feedback. Nous sommes un peu comme leur focus group », explique Mélodie, qui peut lire jusqu'à deux livres par jour. « On m'appelle la machine », confie la jeune femme qui possède une collection de plus de 500 titres Harlequin. « La romance a beaucoup évolué avec le temps, ajoute-t-elle. Le style a changé, on trouve moins de stéréotypes qu'avant. C'est plus adapté à notre époque. On aborde même des thématiques comme l'autisme, l'identité de genre, etc. » Consultez la page Facebook de La Passionnée Consultez le blogue de La Passionnée Je t'aime, je te mords Mais de quoi parle-t-on quand on parle de romance ? En gros, de romans d'amour. Sauf que le genre a éclaté en dizaines de catégories spécialisées qui vont de l'érotique au fantastique, en passant par l'historique, le sadomaso, la romance homosexuelle et même des genres hyper pointus comme les romans de bodyguard (oui, ça existe !) et la littérature de la morsure (bit lit). Ce marché - qui génère des millions de dollars aux États-Unis et en France - est dominé par les femmes qui composent pratiquement 99 % du lectorat et qui représentent la très grande majorité des auteures. Pensez E L James (Cinquante nuances de Grey), Christina Lauren, Colleen Hoover. On dit que plusieurs hommes écrivent de la romance sous pseudonymes féminins, mais quelques signatures masculines se glissent parfois dans le lot, par exemple Stuart Reardon. Ancien joueur de rugby, il a signé Invincible (coécrit avec une auteure expérimentée), qui raconte l'histoire d'amour entre un joueur de rugby blessé et la médecin qui le soigne. À classer dans la catégorie chest lit, ou littérature d'abdos musclés. Sans blague. Tous ces romans ont un point en commun : ils doivent susciter l'émotion et un certain frisson chez les lectrices. « C'est un genre qui jusqu'à tout récemment était peu développé », explique Pierre Bourdon, directeur général et éditeur chez Hugo & Cie, maison d'édition française fondée en 2005 qui a ouvert un bureau à Montréal en 2016. « Dans le temps de nos mères, on lisait Guy des Cars et Henri Troyat, observe M. Bourdon. Puis un jour, ces livres ont été classés quétaines. »

« Dans ce qu'on appelle la new romance - une catégorie dont la paternité revient à Hugues Saint-Vincent, fondateur de Hugo & Cie - , les auteures sont décomplexées. C'est contemporain, moderne. On pense à Sex and the City ou à Gossip Girls. » - Pierre Bourdon

Agrandir Milady a lancé en 2017 le prix Romance qui récompense le titre chouchou des lectrices québécoises. C'est Chloé Duval qui l'a remporté l'an dernier pour son roman À sa rencontre. IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION