Le poète Jean Royer s'est éteint

Le poète, essayiste et journaliste Jean Royer est mort jeudi à Montréal des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 81 ans. Né à Québec, M. Royer avait perdu sa conjointe de toujours, Micheline La France, il y a presque cinq ans jour pour jour.

Jean Royer a commencé sa carrière comme journaliste à l'Action catholique en 1963. Il est ensuite passé au quotidien Le Soleil à Québec et au Devoir à Montréal où il a dirigé les pages culturelles jusqu'en 1991.

Jean Royer a occupé la présidence de la Rencontre québécoise internationale des écrivains et de l'Académie des lettres du Québec de 1996 à 2005. Comme écrivain, il a écrit plusieurs dizaines de recueils de poésie et d'essais portant surtout sur la poésie québécoise - dont sur celles de Gaston Miron et de Marie Uguay.

Il avait remporté en 1989 le Prix Alain-Grandbois (pour son recueil Poèmes d'amour) et en 2014 le Prix Athanase-David.