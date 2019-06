Occident: dure vie d'artiste ★★★

Abus d'alcool et de cocaïne, nuits blanches et mondaines, Alain, fin quarantaine, échoue même dans ses peintures à trouver la femme idéale, la muse qui pourrait lui procurer le juste équilibre entre la création et une vie sereine et apaisée.

Installé dans une routine à la fois confortable et destructrice, entre sa campagne tranquille et le clinquant Paris, il est bousculé par sa nouvelle maîtresse, mariée, comme jamais auparavant une femme n'a pu le faire.