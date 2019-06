Quelques bandes dessinées à découvrir

Un album délicieux, à mi-chemin entre la BD et le roman illustré, porté par des dessins d'une grande élégance. Un succès immense au Royaume-Uni. On comprend pourquoi.

Les (nombreux) amoureux de cette série humoristique n'y croyaient plus, et pourtant : après une pause de plus de 10 ans, Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet reviennent avec un sixième tome du Retour à la terre.

On y retrouve Manu Larssinet, englué dans la rédaction de sa série Plast (un clin d'oeil à Blast), au point de ne pas remarquer la grossesse avancée de Mariette.