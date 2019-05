Le ravissement à l'honneur à Eastman

Cette année, les porte-parole Christian Bégin et Sonia Sarfati (pour le volet jeunesse) accueilleront les festivaliers du 8 au 11 août. On annonce un coquetel littéraire avec Christian Bégin et Kim Thúy, de grandes entrevues avec Joséphine Bacon, Biz, Arlette Cousture et David Goudreault, le spectacle Chronique d'un coeur vintage d'Émilie Bibeau, une classe de maître avec Karoline Georges animée par Marie-France Bazzo, de même qu'une lecture de la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès par Christian Bégin et Véronique Grenier. Signalons aussi le concours de l'Interlettre, qui invite le public à écrire un texte sur le thème du ravissement, avec un prix de 500 $ pour le texte gagnant.