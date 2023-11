Le retour de Rosalie Vaillancourt La MILF pas complètement mature

« Je n’avais comme pas pensé au fait qu’il faudrait que j’explique ça à Salut Bonjour », lance une Rosalie Vaillancourt mi-hilare, mi-affligée par ses propres choix, en parlant de sa nouvelle tournée baptisée MILF. Conversation avec la jeune maman au sujet de ce deuxième spectacle proverbialement plus mature, mais pas tant que ça non plus.