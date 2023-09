Fierté Montréal

Sami Landri et Chiquita Mére : acadiennes et décomplexées

Samuel Landry et Xavier Gould possèdent un indéniable charisme et une redoutable polyvalence. En drag, leurs personnages Sami Landri et Chiquita Mére cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Sami se lance à corps déployé dans la musique. Xavier joue au théâtre et publie de la poésie. Et le duo assurera l’animation du spectacle d’humour de Fierté Montréal, Me joke-tu ?, ce jeudi au National.