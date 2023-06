L’humoriste Yannick De Martino a annulé sa participation au Festival d’humour émergent en Abitibi-Témiscamingue, le 1er juillet, parce qu’il se remet d’une intervention chirurgicale à la mâchoire.

C’est l’humoriste qui en a fait l’annonce, dans les derniers jours, sur la page Facebook du Festival d’humour émergent en Abitibi-Témiscamingue.

L’intervention qu’il a subie le 1er mai dernier se nomme ostéotomie bimaxillaire. Elle vise à corriger la position ou la taille des mâchoires. Yannick De Martino a précisé sur Facebook que ce problème, qu’il traînait « depuis longtemps », commençait à lui créer des ennuis et des douleurs.

« L’opération consiste grosso modo à te briser la “gueule” pour l’ajuster de la manière la plus optimale possible et ensuite on la fixe dans la nouvelle position avec des plaques qu’on drill à travers ta face. By the way, les chirurgiens n’en parlent pas comme ça en pré-opération… Sinon j’aurais peut-être, comment dire, laissé faire », écrit l’humoriste.

Il explique qu’après un premier mois assez douloureux, où il devait composer avec un visage enflé, il a désormais recommencé à parler et à manger. Ceci dit, l’équipe médicale doit replacer un visse qui s’est déplacée, dit-il. « On me retirera ma bot à face le 30 août et c’est seulement cette journée que je saurai si on doit me changer la plaque au complet sous anesthésie générale ou seulement la visse sous anesthésie locale. »

Selon le gérant de Yannick De Martino, Jeff Bathurst, cité dans Le Journal de Montréal, l’humoriste entend participer comme prévu au ComediHa ! Fest-Québec, en août.