La qualité de l’air va se dégrader à nouveau dans les jours à venir en raison des incendies de forêt dans le nord du Québec avant un répit la fin de semaine prochaine.

Dès jeudi, les panaches des feux devraient toucher la région de l’Outaouais et celle de Montréal également, a indiqué le météorologue à Environnement Canada Simon Legault, lors d’un point de presse mercredi.

Les modélisations de l’agence fédérale prévoient aussi que vendredi, les concentrations de particules fines devraient toujours être « mauvaise », et ce, jusqu’à ce que les vents repoussent la fumée vers le nord dans les jours suivants.

Bien que le smog ne sera pas aussi important que lors de l’épisode historique de cette fin de semaine, la qualité de l’air restera « préoccupante » dans les régions touchées, a estimé le météorologue à Environnement Canada Steven Flisfeder.

Et les épisodes de smog resteront un enjeu cet été selon Environnement Canada, tant et aussi longtemps que les incendies de forêt continueront de brûler avec autant d’intensité.

Très tôt mercredi matin, Environnement Canada a émis un avertissement de smog pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et les Basses-Laurentides. Le nord de la province est pour sa part frappé d’un bulletin spécial concernant la qualité de l’air.

Celle-ci était cependant jugée bonne ou acceptable dans la plupart des régions du Québec, selon l’indice de la qualité de l’air du ministère provincial de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Quant à la pluie qui est tombée dans les derniers jours, jusqu’à 40 mm sont tombés par endroit, mais les secteurs les plus touchés n’ont pas reçu les quantités les plus importantes. « On aurait aimé en avoir plus », a résumé le météorologue Simon Legault.

Environnement Canada ne s’attend pas non plus à des quantités de pluie « très significatives » dans les deux prochaines semaines.

Retour à la maison à Lebel-sur-Quévillon

Les résidants de Lebel-sur-Quévillon, forcés de quitter leur résidence il y a six jours et pour une deuxième fois en un mois, en raison des incendies de forêt, pourront retourner graduellement chez eux à compter du samedi 1er juillet. La petite municipalité du Nord-du-Québec n’est toutefois pas tirée d’affaire.

Au cours de son point de presse quotidien, tenu sur la page Facebook de la municipalité, le maire Guy Lafrenière a fait part de la bonne nouvelle à ses concitoyens.

« Les températures des derniers jours et celles prévues en juillet rendent possible un éventuel retour, a-t-il fait savoir mercredi. Après nous être concertés, le comité d’urgence, la SOPFEU, le comité de la sécurité publique et le comité de la sécurité civile, nous avons pris la décision d’un retour progressif dans la municipalité à compter de jeudi le 29 juin, avec le retour des citoyens le samedi 1er juillet. »

Davantage de détails sur la procédure de réintégration devraient être dévoilés lors du prochain point de presse, prévu jeudi à 11 heures.

La partie est toutefois loin d’être gagnée, a souligné M. Lafrenière, rappelant que Lebel-sur-Quévillon est toujours en mesures d’urgence.

« Il est toujours interdit de faire des feux à ciel ouvert, de se rendre en forêt, et le camping va demeurer fermé », a-t-il mentionné.

Étant donné que des incendies continuent de faire des ravages à proximité de la municipalité, malgré des précipitations variant entre 15 et 40 millimètres s’étant abattus dans le secteur au cours des deux derniers jours, « il est possible qu’une troisième évacuation ait lieu en juillet, et cela est hors de notre contrôle », a prévenu le maire.

« Il y a un risque que des feux reviennent en force en juillet, a-t-il réitéré. Par contre, nous pensons qu’il serait irréaliste d’attendre que la totalité de ces incendies soit contrôlée, car nous serions encore évacués pour de quatre à six semaines. »

L’avis d’évacuation en vigueur depuis vendredi dernier ayant été levé mardi soir, les membres de la communauté crie de Mistissini étaient pour leur part en train de regagner leur résidence, mercredi.

Mercredi matin, la SOPFEU recensait 73 incendies toujours en activité dans la zone intensive et 37 autres dans la zone nordique.

Avec La Presse Canadienne