Sur la piste d’un patronyme

Pas de Quebec au Québec ?

On connaissait la ville de Québec. On connaissait la province de Québec. On connaissait Quebec Love et Québec inc. Mais on ne connaissait pas Quebec, le nom de famille. Et pourtant, des centaines de personnes le portent sur la planète ! Saint-Jean oblige, on a fait des recherches pour en savoir plus sur ce patronyme bien de chez nous. Notre quête nous a mené à l’autre bout du monde. Mais, bizarrement, pas au Québec où, sauf erreur, il n’y a pas de Quebec…