Un imposant panache de fumée causée par les incendies de forêt couvrira le sud du Québec en cette fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Cette vague de fumée pourrait être plus dense que celle qu’on a connue au cours des dernières semaines, prévient Environnement Canada.

« On s’attend à ce que ce soit le pire épisode jusqu’à maintenant en termes de particules fines, soit de fumée très dense. Ça pourrait affecter tout le sud du Québec à partir de tard samedi, ainsi que dimanche », a déclaré à La Presse le météorologue à Environnement Canada Jean-Philippe Bégin.

On anticipe ainsi une vague plus dense que celle du 7 juin qui avait couvert New York d’une chape de smog. Cet épisode s’explique par les incendies de forêt qui ont repris en intensité dans les derniers jours en raison du temps chaud et sec.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Épisode de smog à Montréal le 6 juin

La présence importante de particules fines causées par la fumée des incendies de forêt a entraîné une détérioration de la qualité de l’air. « Vendredi, on est monté entre 500 et 750 µg/m⁠3 [microgrammes par mètre cube] dans le Nord-du-Québec. C’est énorme », dit M. Bégin. En comparaison, la moyenne annuelle de particules fines dans la province se situe généralement en deçà de 10 µg/m⁠3.

Le sud du Québec ne sera pas épargné par cette piètre qualité de l’air. Selon M. Bégin, « les secteurs de l’Outaouais vont être affectés en premier dans la nuit de samedi à dimanche ». Ce sera au tour des secteurs de la vallée du Saint-Laurent pendant la journée de dimanche.

Depuis les 10 dernières années, on n’a jamais envoyé autant d’avertissements de smog pour un mois de juin au Québec, et le mois n’est même pas terminé ! Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada

Le Canada traverse l’une de ses saisons des feux les plus dévastatrices en 40 ans, avec déjà 6,7 millions d’hectares de forêts ravagés par les flammes. Le pays risque de dépasser sous peu le record de 7,1 millions d’hectares réduits en cendres en 1995.

Des routes menacées par le feu

Les résidants de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, et de Mistissini, dans le Nord-du-Québec, ont dû être évacués jeudi et vendredi. Les routes menant à ces communautés étaient directement menacées par les incendies.

PHOTO GENEVIÈVE POIRIER, FOURNIE PAR LA SOPFEU, LA PRESSE CANADIENNE Contre-feu près de Mistissini le 6 juin, allumé par les pompiers pour empêcher la progression d’un incendie de forêt

Le conseil de bande de Mistissini a indiqué vendredi sur sa page Facebook que le feu se trouvait à une dizaine de kilomètres de la route 167 et à 28 kilomètres du village. Les quelque 3000 résidants ont été appelés à prendre la route vers Chicoutimi. Les personnes âgées ou malades avaient déjà été évacuées plus tôt cette semaine.

Jeudi, ce sont les habitants de Lebel-sur-Quévillon qui ont reçu l’ordre de quitter la ville pour la deuxième fois en moins d’un mois. L’incendie de forêt 256 menace la route 113 Nord, l’un des deux seuls accès routiers vers la municipalité.

Un deuxième incendie de forêt, le feu 314, « devrait aussi traverser la route 113 Nord au cours du week-end », a déclaré le maire Guy Lafrenière en conférence de presse vendredi matin.

On attend et on espère de tout cœur de la pluie mardi prochain. Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon

Après avoir été évacués une première fois le 2 juin, les résidants de la municipalité ont été autorisés à retourner chez eux dimanche dernier, après plus de deux semaines. La Ville leur avait toutefois demandé de se tenir prêts à évacuer à nouveau.

Les incendies de forêt ont aussi provoqué vendredi l’évacuation de certains secteurs de Senneterre, ville d’Abitibi-Témiscamingue située au sud de Lebel-sur-Quévillon.

Les résidants de Val-Paradis, Beaucanton et du lac Pajegasque, à proximité de Normétal, dans le Nord-du-Québec, ont aussi reçu un avis d’évacuation du ministère de la Sécurité publique en fin de journée vendredi. C’est la deuxième fois que ces résidants doivent fuir leur foyer en raison des incendies de forêt depuis un mois. Ils seront accueillis dans la ville de La Sarre, en Abitibi-Ouest.

Les résidants de Normétal sont également sur le qui-vive. Ils ont été invités jeudi à préparer le matériel nécessaire en vue d’une possible évacuation, a annoncé la coordonnatrice municipale en sécurité civile, Lyne Blanchet.

Pluie à venir en début de semaine

Samedi, on prévoit quelques averses et orages isolés dans les régions du nord et de l’ouest du Québec. Selon le météorologue Jean-Philippe Bégin, les quantités de pluie prévues ne suffiront assurément pas à améliorer la situation.

« Il est même possible que la situation s’aggrave », ajoute-t-il, faisant allusion au risque d’incendies déclenchés par la foudre.

La situation pourrait toutefois s’améliorer en début de semaine avec l’arrivée de pluie prévue entre lundi soir et mercredi. « On a de l’espoir. Ça pourrait potentiellement être l’évènement de pluie le plus significatif depuis un bon moment. »

Avec la collaboration de Louise Leduc et de Bruno Marcotte, La Presse