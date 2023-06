La communauté crie de Mistissini a entamé vendredi son évacuation vers Chicoutimi. Pour l’instant, ce n’est pas le village qui est menacé, mais bien la route qui la relie à Chibougamau, située une heure au sud.

La prudence s’impose donc pour éviter que la communauté d’environ 3000 résidants se retrouve isolée. Sur sa page Facebook, le conseil de bande indique que le feu se trouve à environ 10 kilomètres de la route 167 et à 28 kilomètres de Mistissini.

« Dimanche, on s’attend à ce que la fumée soit très dense. La conduite devrait être difficile en raison d’une faible visibilité. Nous avons le temps d’évacuer prudemment », ont-ils écrit. Jeudi, la fumée était déjà si dense que la SOPFEU a dû interrompre ses opérations.

Les résidants sont appelés à s’enregistrer au complexe sportif de Neoskweskau, à Mistissini, avant de prendre la route vers Chicoutimi. Un service de transport est disponible pour ceux qui n’ont pas de véhicule. Les personnes âgées ou malades ont déjà été évacuées plus tôt cette semaine. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’amener leur animal de compagnie avec eux pourront les confier au refuge La Passion de Rubie à Alma pendant la durée de l’évacuation. Une centaine d’animaux pourront être pris en charge.

Lebel-sur-Quévillon évacué à nouveau

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, les habitants de Lebel-sur-Quévillon, située en Jamésie, ont reçu l’ordre de quitter la ville jeudi après-midi. L’incendie de forêt 256 menace la route 113 Nord, l’un des deux seuls accès routiers vers la municipalité.

Un deuxième incendie de forêt, le feu 314, « devrait aussi traverser la route 113 Nord au cours du week-end », a déclaré le maire Guy Lafrenière en conférence de presse vendredi matin. La situation est toutefois stable pour le feu 344 qui se trouve au sud de la Ville.

Après avoir été évacués une première fois le 2 juin, les résidents de la municipalité ont été autorisés à retourner chez eux dimanche dernier, après plus de deux semaines. La Ville leur avait toutefois demandé de se tenir prêts à évacuer à nouveau. « L’évacuation de [jeudi] s’est très bien déroulée », a déclaré le maire. « On attend et on espère de tout cœur de la pluie mardi prochain. »

Météo qui ne collabore pas

La météo ne collabore vraiment pas. Une masse d’air chaud s’installe dans le nord du Québec, notamment à Chibougamau, et devrait persister jusqu’à vendredi prochain, selon les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les températures maximales dépasseront les 30 degrés Celsius, tandis que les nuits seront également chaudes, avec des minimums oscillant entre 16 et 20 degrés Celsius. Les habitants sont invités à prendre des précautions face à cette chaleur intense.

Par ailleurs, un bulletin spécial sur la qualité de l’air a été émis par Environnement Canada pour de nombreuses régions du Québec, telles que la Côte-Nord, le Saguenay, la Gaspésie et la Mauricie. Les concentrations élevées de particules fines provenant de la fumée des incendies de forêt entraîneront une mauvaise qualité de l’air vendredi, et ces conditions pourraient persister dans les jours à venir.

Avec Bruno Marcotte, La Presse