(Montréal) La saison de pêche au homard a débuté samedi en Gaspésie. Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG) s’attend à connaître une bonne saison, malgré les changements climatiques qui perturbent le secteur de la pêche.

La Presse Canadienne

La saison s’échelonnera sur une période de 68 jours, soit jusqu’au 4 juillet prochain. Pour la 14e année, le homard pêché en Gaspésie sera identifié avec un médaillon qui permettra aux consommateurs d’en savoir plus sur la provenance du crustacé.

Le RPPSG s’attend, après la saison record de 2023, que la pêche de homard soit encore abondante cette année. « Le homard est une espèce qui bénéficie des changements climatiques et du réchauffement de l’eau. Sa répartition semble changer depuis quelques années : les stocks sont en chute libre dans le sud de son aire de distribution alors qu’ils sont en forte expansion plus au nord, comme au Québec, où le homard est de plus en plus abondant », explique l’organisation, par voie de communiqué.

Le Regroupement précise que l’année 2024 marquera aussi la quinzième année de production de bébés homards en écloserie.

« Jean Côté, le biologiste et directeur scientifique du RPPSG, verra à ce que près de 250 000 petits homards soient retournés en mer afin de compenser 3 à 5 % des captures de homards », précise le même communiqué.

Selon le RPPSG, 158 permis de pêche commerciale sont actifs.