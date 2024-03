(Baie-Comeau) Les autorités municipales de Baie-Comeau ont rendu un vibrant hommage à l’un des plus illustres citoyens de l’histoire de la ville, Brian Mulroney, qui est mort jeudi à l’âge de 84 ans.

La Presse Canadienne

Dans une longue note publiée sur sa page Facebook, la Ville de Baie-Comeau qualifie l’ancien premier ministre du Canada de héros et affirme que sa mort a provoqué dans la communauté une immense tristesse.

La note signale que même s’il avait quitté sa ville natale il y a longtemps pour poursuivre des études supérieures, Brian Mulroney a toujours pris soin de Baie-Comeau dans ses paroles et dans ses actions. Le surnom de « p’tit gars de Baie-Comeau » a témoigné de ses origines bien ancrées et « il ne les a jamais oubliées », insiste-t-on.

L’amour intrinsèque de Baie-Comeau, cette façon naturelle d’inviter les gens à découvrir la ville et à la visiter, son désir d’en parler à la moindre occasion ont sans aucun doute été le symbole le plus fort et le plus puissant que M. Mulroney a légué à sa ville, selon les autorités municipales. Elles ajoutent que M. Mulroney disait que tous pouvaient être des bâtisseurs de leur ville, qu’ils devaient tous la chérir et en prendre soin, car la destinée d’une communauté est entre les mains des gens qui la peuplent.

La Ville de Baie-Comeau rappelle l’hommage qui a été rendu à Brian Mulroney à l’église Sainte-Amélie, le 3 mai 2019, lors du dévoilement d’un buste à son effigie. M. Mulroney y était présent avec sa femme, Mila.

Ce jour-là, dans un discours, l’ancien premier ministre avait dit : « Baie-Comeau est sans contredit une ville jeune qui continue de forger son identité et qui construit, pas à pas, les bases de son patrimoine. Nous sommes une petite communauté qui doit composer avec les avantages et les défis de sa situation géographique. Une localité chaleureuse qui ne réalise pas toujours qu’elle a beaucoup de potentiel et qu’elle a un véritable pouvoir d’attraction. »

Les autorités de la ville ajoutent « qu’à Baie-Comeau, notre illustre fils, monsieur Brian Mulroney, fait partie de notre patrimoine. Il est notre héros à nous. Monsieur Mulroney, vous incarnez autant le passé, le présent et le futur de Baie-Comeau. Votre histoire, votre charisme et votre amour nous inspireront à jamais ».