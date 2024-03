(Québec) Le drapeau du Québec a été mis en berne vendredi matin pour honorer la mémoire de Brian Mulroney et François Legault a souligné le « legs économique » de l’ancien premier ministre du Canada.

La Presse Canadienne

En point de presse sur la Rive-Sud de Montréal vendredi, le premier ministre du Québec a décrit Brian Mulroney, mort jeudi à l’âge de 84 ans, comme « un grand premier ministre ».

« Vous savez mon intérêt pour les choses économiques, il laisse un legs incroyable. Quand on parle d’économie, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qu’il a réussi à conclure avec les États-Unis, ça a beaucoup aidé les entreprises québécoises », a indiqué le premier ministre.

« Heureusement que monsieur Mulroney a eu la vision d’aller négocier avec monsieur Reagan (Ronald, l’ancien président des États-Unis), puis avec les Américains, cette entente-là qui était très importante. »

François Legault n’a pas connu personnellement Brian Mulroney, mais il a eu l’occasion de participer à quelques évènements privés auxquels participait également « le p’tit gars de Baie-Comeau ».

« Je me rappelle de l’avoir fréquenté dans certaines activités. Je l’ai vu chanter des chansons irlandaises et c’était un bon vivant. C’est un gars qui était un humain agréable à fréquenter », a ajouté le premier ministre.

Un peu plus tôt sur les réseaux sociaux, François Legault avait souligné que Brian Mulroney « s’est tenu debout en s’opposant au régime de l’apartheid en Afrique du Sud », qu’il a « su lutter contre les pluies acides, un des grands défis environnementaux à l’époque » et « qu’il a été un véritable ambassadeur qui a fait rayonner le Québec et le Canada partout dans le monde ».

Drapeau en berne

La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, et le premier ministre Legault ont précisé que le fleurdelisé restera en berne jusqu’au jour des funérailles de M. Mulroney.

Dans un communiqué, Mme Roy a tenu à offrir, au nom des élus québécois, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de celui qui a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993.

Elle a souligné que la population québécoise se souvient de son rôle comme avocat au sein de la Commission d’enquête sur l’exercice de la liberté syndicale dans l’industrie de la construction (Commission Cliche) en 1975.

M. Mulroney a été fait compagnon de l’Ordre du Canada en 1998 et grand officier de l’Ordre national du Québec en 2002.

Le drapeau du Québec a été mis en berne sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement et les édifices publics du gouvernement, aussi bien au Québec qu’à l’étranger.