Brian Mulroney (1939-2024) « Il a fait sa marque comme premier ministre », souligne Jean Chrétien

(Ottawa) Brian Mulroney était le « p’tit gars de Baie-Comeau » et Jean Chrétien, le « p’tit gars de Shawinigan ». Les deux hommes se sont côtoyés sur la colline du Parlement une bonne partie de leurs carrières politiques. Pour M. Chrétien, la plus grande contribution de son adversaire a été de faire revivre le Parti progressiste-conservateur et, en particulier, de percer au Québec.