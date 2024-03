Justin Trudeau et Brian Mulroney et 2016

(Ottawa) L’ancien premier ministre Brian Mulroney aura « évidemment » droit à des funérailles d’État, a annoncé vendredi Justin Trudeau.

Le gouvernement travaillera avec la famille pour s’assurer que « leurs souhaits soient respectés », mais il va de soi que des funérailles d’État sont au programme pour rendre hommage au « p’tit gars de Baie-Comeau », a déclaré vendredi le premier ministre Trudeau lors d’une brève mêlée de presse à Sudbury, en Ontario.

« Je peux confirmer aussi qu’il va avoir des opportunités pour les Canadiens d’exprimer leur gratitude et offrir leur hommage à l’ancien premier ministre et à sa famille, a-t-il complété. Il a marqué l’histoire de ce pays, il a marqué le présent de ce pays. »

Les hommages de la classe politique ont continué à pleuvoir, vendredi, au lendemain de la disparition de Brian Mulroney, qui a gouverné le Canada de 1984 à 1993.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh lui a reconnu le mérite d’avoir su faire de la place aux Québécois au sein de la fédération.

« Il a vraiment essayé fort d’inclure le Québec et les Québécois, et je pense que c’est vraiment important si on regarde l’histoire, le contexte, le Québec a toujours été traité comme moins important, et les francophones en général ont subi de la discrimination », a-t-il soutenu.

« Le fait qu’il ait vraiment travaillé fort sur cette idée, c’est quelque chose qui m’inspire », a-t-il poursuivi en point de presse au parlement.

Les drapeaux qui flottent sur la tour de la Paix de l’édifice du Centre et sur tous les édifices et établissements du gouvernement du Canada ont été mis en berne en mémoire du 18e premier ministre canadien, qui a rendu l’âme à l’âge de 84 ans, jeudi.

Ils le resteront jusqu’au crépuscule le jour des funérailles ou du service commémoratif.

Le drapeau du Québec a lui aussi été mis en berne, et le demeurera pendant la même période de temps.

Un charisme remarqué

Les hommages ont afflué après l’annonce du décès de Brian Mulroney, ici comme ailleurs.

Le charisme de l’homme ainsi que sa capacité à tisser des liens d’amitié reviennent constamment dans les témoignages.

L’ancien président George W. Bush, par exemple, y a fait allusion dans son message de condoléances.

« Il était intelligent et charmant, drôle et gentil. Il avait une belle voix et une belle épouse, Mila. En tant que premier ministre du Canada, Brian a contribué à mettre fin à la Guerre froide, en étroite collaboration avec les présidents Ronald Reagan et George H. W. Bush. », a-t-il souligné.

« Il a développé une amitié très étroite avec mon père », a noté l’ancien président américain sur le compte X du George W. Bush Presidential Center, en rappelant au passage l’oraison funèbre que le dirigeant canadien a prononcée lors des funérailles de son père, en 2018.