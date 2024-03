Une somme de 2,05 millions de dollars pour stimuler le développement de Rouyn-Noranda s’ajoutera aux 88,3 millions prévus pour la zone tampon autour de la Fonderie Horne, a annoncé Québec mardi.

« La Ville pourra ainsi réaliser un plan de développement durable comprenant divers projets innovants et porteurs », ont indiqué la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, dans un communiqué conjoint mardi.

Les deux ministres avaient prévu en faire l’annonce en personne à Rouyn-Noranda, mais « des raisons hors de notre contrôle », liées à la météo et aux aux risques anticipés par le transporteur aérien ont entraîné le report de l’évènement, a indiqué le cabinet de Mme Laforest.

Le plan d’action gouvernemental annoncé il y a un peu plus d’un an vise la relocalisation d’environ 200 ménages afin de créer une « zone tampon » autour de la Fonderie.

Il incluait un soutien au développement local, mais pas son financement. L’enveloppe supplémentaire annoncée mardi porte la valeur du plan à 90,35 millions sur cinq ans.

La relocalisation de quelque 200 ménages du quartier Notre-Dame accaparera près de la moitié de cette somme (près de 41,4 millions).

L’entente de développement annoncée mardi vise notamment à « stimuler l’entrepreneuriat, l’industrie et le secteur numérique » et à « soutenir le développement et la prospérité économiques » de Rouyn-Noranda. La culture et les communications, ainsi que le développement urbain durable, font également partie des objectifs.

La Ville abitibienne, de son côté, a récemment annoncé un « ambitieux » plan de valorisation, « initialement estimé à 350 millions », qui vise à changer le visage de Rouyn-Noranda.