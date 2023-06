L’avenir de l’International des Feux Loto-Québec plus incertain que jamais

L’avenir est plus que jamais incertain pour l’International des Feux Loto-Québec. Parlant d’une « décision difficile », La Ronde a confirmé jeudi l’annulation de son premier spectacle pyromusical. Mais surtout, on ignore toujours si les sept prochains prévus cet été pourront se tenir en raison de la qualité de l’air. Plus globalement, une réflexion est en cours sur le futur de cet évènement.

« Notre devoir est de tenir compte de la portée de nos actes », a convenu jeudi la présidente de La Ronde, Sophie Émond, en point de presse. Elle affirme que d’annuler un spectacle de feux d’artifice est une première pour son organisation « en 37 ans ». « C’est vraiment une décision de force majeure qui a été difficile à prendre », a-t-elle glissé d’un ton solennel.

Pour la suite, rien n’est encore acquis. « La veille de chacun des sept prochains feux d’artifice, nous ferons le même processus décisionnel consultatif avec la Santé publique. […] On va y aller au cas par cas, une semaine à la fois », a évoqué Mme Émond sans s’avancer davantage, ajoutant néanmoins que « la santé des Montréalais et des Québécois » sera la priorité.

Signe que l’annulation est pour le moins imprévue, le matériel des feux d’artifice était « déjà installé depuis trois jours dans les tubes de lancement », a signalé la présidente. « Retirer ce matériel est délicat. Nous aurons besoin d’un minimum de 24 heures pour le faire de façon sécuritaire », a-t-elle mentionné, en regrettant que vu la « complexité logistique », l’évènement de jeudi ne puisse être reporté à plus tard.

Questionnée à savoir si les feux d’artifice demeurent pertinents aujourd’hui, Sophie Émond s’est toutefois montrée plus optimiste. « Pour moi, il y a un futur pour les feux, c’est certain. Il y a une réflexion qui est en cours. Par exemple, il existe plusieurs types de pièces pyrotechniques et c’est sur ça qu’on se penche en ce moment », a-t-elle offert.

L’impact financier de plusieurs annulations consécutives serait « évidemment très important, autant pour nous que pour toutes les entreprises qui profitent de cet évènement chaque année », a fait valoir Mme Émond. « Les impacts seraient même globaux pour Montréal », selon elle.

« Quelque chose de nouveau »

Pour le directeur médical adjoint de la Direction régionale de santé publique de Montréal, le Dr David Kaiser, le smog et les enjeux de qualité de l’air actuels sont « quelque chose de quand même nouveau ».

On apprend à gérer cette situation-là, mais on a des informations qui ne nous permettent pas de se projeter beaucoup à l’avance. Nos modélisations de niveau de particules, elles ne s’étendent pas au-delà de 24-48 heures en termes de fiabilité. Dr David Kaiser, directeur médical adjoint de la Direction régionale de santé publique de Montréal

En moyenne, les feux d’artifice de Loto-Québec « sont associés à des concentrations qui peuvent aller jusqu’à 200 ou 300 microgrammes de particules par mètre cube », a poursuivi le Dr Kaiser. Quant au smog qui s’abattra sur Montréal jeudi et vendredi, il devrait engendrer « des concentrations d’environ 150 à 200 » microgrammes par mètre cube.

« On s’est rendu compte, en mettant tout ça ensemble, que si on voulait éviter de très hauts niveaux de particules dans les prochains jours, même si c’est temporaire, ça ne faisait juste pas de sens de tenir les feux d’artifice », a indiqué l’expert en santé publique.

Dès mercredi, Environnement Canada avait prévenu que la qualité de l’air allait dégrader à nouveau dans les jours à venir en raison des incendies de forêt dans le nord du Québec, avant un répit la fin de semaine prochaine. C’est dans la foulée de ces mises en garde que La Ronde a choisi d’annuler la première soirée de feux d’artifice de l’International des Feux Loto-Québec, prévue ce jeudi.

À Québec, le spectacle de feux d’artifice qui était prévu sur les plaines d’Abraham dans le cadre de la fête du Canada a d’ailleurs aussi été annulé jeudi « en raison de l’interdiction visant les feux d’artifice en vigueur actuellement à Québec et par solidarité envers les communautés touchées par les incendies de forêt », a annoncé le comité organisateur.

Les panaches des feux devraient toucher la région de l’Outaouais et celle de Montréal dès jeudi. Vendredi, les concentrations de particules fines devraient toujours être « mauvaises », et ce, jusqu’à ce que les vents repoussent la fumée vers le nord dans les jours suivants. Le smog ne sera pas aussi important que lors de l’épisode historique de cette fin de semaine, mais la qualité de l’air restera « préoccupante ».

