Eve Côté

« Il faut se souvenir de son premier rêve »

Son titre l’indique : Côté Eve, le premier spectacle solo d’Eve Côté, cherchera à nous expliquer qui elle est vraiment. On connaît plusieurs facettes de l’humoriste, chroniqueuse radio, animatrice de télévision et moitié du duo Les Grandes Crues. Place maintenant au côté plus personnel d’Eve Côté.