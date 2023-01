Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Le retour : Lou et Sophie

Dude, notre série coup de cœur de 2021 revient enfin. Dans cette suite de six épisodes écrite par Yannick Éthier (Le chalet, Les moments parfaits) et réalisée par Sandra Coppola et Félix Tétreault, nos deux héroïnes, toujours brillamment campées par Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet, poursuivent leur quête de liberté avec Dolorès, leur vieille Cadillac. La voiture mérite d’ailleurs d’apparaître au générique de l’émission, tellement elle joue un rôle important dans l’histoire. Cette deuxième saison démarre lentement pour Lou et Sophie, qui profitent d’un séjour à Baie-des-Chaleurs pour pratiquer leurs activités préférées : boire, fumer du pot et jouer au Scrabble.

ICI Tou.tv Extra

Le coup de dés : Avec pas de plan !

PHOTO FOURNIE PAR VRAI Avec pas de plan !

Dans cette production de Zone 3 réalisée par Jason Roy Léveillée qui aurait pu s’appeler Guillaume et Émily se compliquent la vie, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin entament la construction d’une minimaison au centre de nulle part, dans un endroit sans électricité accessible uniquement par bateau. La bande-annonce des huit épisodes laisse présager une série plus près du documentaire que du magazine de rénovation. On y entend notamment Émily dire : « Vous allez pouvoir nous suivre dans tous nos autres projets fous, fous, fous. » Est-ce que l’apparition impromptue de Guillaume aux Gémeaux fait partie des « projets fous » dont l’animatrice et chanteuse parle ? On l’ignore. Chose certaine, la série montrera des images du mariage du couple, pour satisfaire les curieux.

Vrai, dès mardi

En rattrapage : Soupçons

PHOTO FOURNIE PAR HBO Soupçons

Si vous n’avez pas encore regardé cette fascinante minisérie de HBO, c’est votre chance. Inspiré d’une histoire vécue remontant au début des années 2000, ce thriller en huit épisodes nous replonge dans l’affaire Michael Peterson, cet auteur de romans policiers et aspirant politicien accusé d’avoir assassiné sa femme, retrouvée morte dans leur maison, au pied de l’escalier, en Caroline du Nord. À notre grand étonnement, Soupçons (en anglais, The Staircase) a traversé la saison des galas sans remporter le moindre prix. Et pourtant, Colin Firth et Toni Colette y livrent de vibrantes performances. À voir, même si vous avez déjà regardé la série documentaire française du même nom, sortie en 2004.

Vrak, dès lundi, à 21 h

L’évènement : Les Grammy

PHOTO CHARLES SYKES, ARCHIVES INVISION VIA ASSOCIATED PRESS Lizzo

On fait peut-être partie d’une espèce en voie d’extinction, mais on continue d’écouter les cérémonies de remise de prix, même lorsqu’elles promettent de durer 3 heures 30 minutes, comme cette 65e soirée annuelle des Grammy Awards. Jusqu’à présent, l’Académie a confirmé la participation de Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo (photo), Kim Petras et Sam Smith. Le gala sera piloté par l’humoriste Trevor Noah, qui retrouvera les projecteurs, deux mois après avoir quitté l’animation du Daily Show. Du côté des finalistes, Beyoncé ouvre la marche avec neuf citations, devant Kendrick Lamar, Adele et Harry Styles. On surveillera aussi Yannick Nézet-Séguin, qui obtient cinq nominations.

CBS et Citytv, dimanche, à 20 h