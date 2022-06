Le Zoofest sera de retour en juillet, avec une nouvelle programmation axée sur la diversité des artistes et des genres humoristiques, avec des figures connues comme Jay Du Temple, mais aussi des recrues dénichées sur le réseau social TikTok.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

Après deux années pandémiques, le populaire festival d’humour retrouve sa formule originale, avec des spectacles solos d’une heure, du théâtre comique et des sketches éclectiques.

Le Zoofest, piloté cette année par une équipe entièrement féminine, fait une place à la relève s’étant illustrée dans les soirées d’humour et les salles de théâtre. « On est fières d’avoir réussi à sortir de la pandémie », se félicite Isabelle Desmarais, directrice générale du Zoofest et OFF-JFL, en entrevue avec La Presse.

De plus, une chasse aux talents à travers les réseaux sociaux a permis de dénicher de nouveaux visages de la relève numérique qui cartonne sur TikTok.

Cette 13e édition proposera plus de 150 spectacles, présentés sur 12 scènes différentes par plus de 250 artistes.

Des spectacles pour tous les goûts

Photo Bernard Brault, archives La Presse Martin Perizzolo sera au Zoofest dans le cadre d’un spectacle solo.

Plusieurs humoristes de la relève s’illustreront pour la première fois au Zoofest, dont les finissants 2022 de l’École nationale de l’humour Josiane Aubuchon, Sinem Kara, Emile Khoury et Bruno Ly, entre autres.

Des humoristes bien établis fouleront aussi les planches de l’évènement estival, comme Jay Du Temple, qui présentera son nouveau spectacle lors de 12 représentations, et Martin Perizzolo, dans le cadre d’un spectacle solo. L’humoriste et comédien Matthieu Pepper présentera son dernier spectacle solo en rodage.

Parmi les talents recrutés sur les réseaux sociaux, on retrouve notamment Charles-Antoine Des Granges, qui présentera 30 minutes de matériel accompagné de deux amis humoristes en première partie.

Le Zoofest produira cette année le TikTok Stand Up, regroupant un mélange de « tiktokeurs » qui montent sur scène pour la première fois et d’humoristes qui ont utilisé cette même plateforme pour promouvoir leur humour.

Le spectacle sera animé par l’humoriste et tiktokeuse Mégan Brouillard, qui présentera aussi un autre spectacle solo nommé Chiendent.

Diversité à l’honneur

Photo Alain Roberge, archives LA PRESSE Maryline Chery

Le spectacle Afrodisiaque donne la parole au cheveu afro dans une mise en scène théâtrale, mettant en vedette la comédienne, dramaturge et improvisatrice d’origine haïtienne Maryline Chery.

Dans un tout autre genre, le spectacle Bière et métal sera piloté par RV Métal (Geneviève Labelle) et Rock Bière (Mélodie Noël Rousseau), deux célèbres drag kings de la métropole.

Les spectateurs pourront assister à des productions résolument féministes et issues de la diversité avec des spectacles comme le Womansplaining Show, Biodiversité, Le show queer et Québécoises.

Les spectacles anglophones et bilingues Battle of the Wits, Colour Outside the Lines, Figure it Out with Mike Carrozza, Hack Couture, Harisson and Gab’s Video Comedy Night et Rag Bag Cabaret font aussi partie de la programmation du Zoofest.

Les amateurs d’humour peuvent se procurer des billets et voir la programmation détaillée du Zoofest sur le site web du festival, qui aura lieu du 14 au 31 juillet.