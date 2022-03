En tout respect pour les autres humoristes cités dans la même catégorie, il s’agirait d’une injustice égale à la fois où Steely Dan a volé le Grammy de l’Album de l’année à Eminem en 2000 si Pierre-Yves Roy-Desmarais ne repartait pas dimanche soir avec l’Olivier du numéro d’humour de l’année. Et pourtant, ce numéro a failli ne jamais voir le jour.

Dominic Tardif La Presse

À la fin de septembre 2020, le gouvernement québécois annonçait la refermeture des salles de spectacle. Les soirées Carte blanche Juste pour rire prévues pour octobre devraient par conséquent être captées devant des fauteuils vides. Une foule et des rires en boîte seraient ajoutés au montage. Le genre de tromperie qui avait tout pour agacer Pierre-Yves Roy-Desmarais.

« Ma première réaction, ç’a été de ne plus vouloir le faire », se souvient celui qui figurait parmi les invités du spectacle de Pier-Luc Funk et Phil Roy. « Puis, en y réfléchissant, je me suis dit que je pourrais créer un numéro sur le fait qu’il n’y a personne dans la salle. »

Voilà l’idée doucement subversive de Y’a personne, près de six minutes de blagues (et de coups de pied !) inspirées du vaste sujet de l’incommunicabilité, que Roy-Desmarais livre avec l’énergie du marsupilami, en feignant des interactions avec un auditoire qui, comme il le met en exergue à plusieurs reprises, n’existe pas. Andy Kaufman aurait été fier.

« Mon agent a proposé l’idée à Juste pour rire, qui ne voulait rien savoir. J’ai envoyé un texte pour leur montrer ce que j’avais en tête et ils ont répondu, et je cite : “Il faut que tu penses à Thérèse de Trois-Rivières.” Selon eux, c’était trop space patate pour elle. » Parenthèse : « space patate » est une expression chouchou du metteur en scène et ami de Pierre-Yves, Guillaume Girard. Elle désigne quelque chose d’étrange, d’éthéré, de sibyllin.

Il fallait penser à Thérèse de Trois-Rivières, donc. Pierre-Yves Roy-Desmarais était révulsé, pour plusieurs raisons.

C’est sûr que si vous vous imaginez que Thérèse est niaiseuse, elle ne comprendra pas. Mais moi, je suis pas mal sûr que Thérèse est moins niaiseuse que vous l’imaginez. Et puis pourquoi il ne faudrait parler qu’à Thérèse de Trois-Rivières ? Pourquoi on ne parlerait pas aussi à Kevin de Terrebonne ? Disons que ç’a été une discussion assez épicée. Pierre-Yves Roy-Desmarais

Compromis : Pierre-Yves Roy-Desmarais suggère à Juste pour rire de leur présenter le numéro, en répétition, le jour même du tournage. « Et là, ils ont capoté. »

Comme de la magie

Cette anecdote est révélatrice du conservatisme qui étrangle encore le milieu de l’humour, mais aussi de la façon qu’a Pierre-Yves Roy-Desmarais d’envisager la scène comme un espace qui ne devrait souffrir aucune contrainte.

Cité dans trois autres catégories au 23e gala Les Olivier (capsule ou sketch web humoristique de l’année, découverte de l’année et Olivier de l’année), le grand gaillard de 27 ans compte indéniablement parmi les humoristes les plus en vue de sa génération. Son premier spectacle, Jokes Chapeau Maman Magie Piano, a suscité le même enthousiasme chez le public que chez les critiques. Mais Pierre-Yves Roy-Desmarais, tant dans ses influences (Les Denis Drolet, Les Chick’n Swell, Les Trois Accords) que dans le style d’humour qu’il pratique, a peu en commun avec les conteurs d’histoires qui font florès dans les salles de la province.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Yves Roy-Desmarais, en octobre 2021, lors de la première montréalaise de Jokes Chapeau Maman Magie Piano

« Il y a des gens qui me disent que je fais de l’humour absurde, mais comme toutes mes idoles font de l’humour absurde pur, je juge un peu faire de l’humour aussi populaire, dans le sens d’aussi accessible. »

Absurde ou pas, Pierre-Yves Roy-Desmarais est assurément un formaliste, qui suscite la majorité de ses rires en renversant les codes et en déjouant les attentes de ses spectateurs, qu’il leurre souvent à l’aide d’une prémisse familière, rapidement suivie d’un punch parfaitement imprévisible.

Et si l’on perd de vue que plusieurs de ses gags sont souvent des méta-gags pointant les ficelles du médium humoristique lui-même, une proposition en théorie assez nichée, c’est sans doute grâce à sa bouille sympathique d’éternel gamin. Là où l’humour absurde est parfois animé par une colère sourde ou par une propension à la surintellectualisation, chacune des présences de Pierre-Yves sous les projecteurs est une fête, durant laquelle le fantaisiste se prévaut de tous les jouets à sa disposition, une posture rare dans un univers comique qui, depuis une vingtaine d’années, valorise l’épure du stand-up à l’américaine.

« J’ai l’impression que l’humour, c’est comme un tour de magie : je te fais croire que l’action se passe ici, mais en réalité, elle se passe là », explique-t-il en mimant la chose avec ses mains.

C’est pour ça que je trouve ça naze quand on me dit que le vrai humour, c’est de faire rire rien qu’avec des mots et un verre d’eau. J’ai une scène immense, pourquoi est-ce que je serais obligé de marcher sur une tuile d’un pied par un pied ? C’est le fun d’exploiter le médium au complet : faire rire avec ma face, avec la lumière, la musique. Pierre-Yves Roy-Desmarais

Pierre-Yves Roy-Desmarais entend ainsi continuer à se dérober à toute tentative de formatage, tout en espérant démonter les préjugés encore tenaces qui collent à l’industrie de l’humour. Nous lui faisons remarquer qu’il semble se moquer, dans son numéro Y’a personne, des phrases toutes faites qu’emploient certains de ses collègues lorsqu’ils interagissent avec le public – ce qu’on appelle communément du crowd work.

« Ce que je n’aime pas dans un certain type de crowd work, c’est quand c’est juste une rampe de lancement pour fesser sur le monde, ce qu’on voit beaucoup dans les soirées d’humour. Ça, ça m’exaspère. On a beaucoup dit que l’École de l’humour moule les humoristes, mais les soirées d’humour, c’est cent fois pire ! C’est toujours le même dude qui parle un peu de la même affaire. Je suis convaincu qu’il y a plein de gens qui s’intéressent à la culture, mais qui pensent ne pas aimer l’humour, qui pourraient s’y intéresser si on leur présentait plus souvent autre chose que ça. »

Le gala Les Olivier est diffusé sur ICI Télé dimanche à 20 h.