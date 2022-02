Mon Bro

Les clichés sur l’amitié entre homos et hétéros sous la loupe

Tom et Greg (sur)analysent la signification d’une photo torse nu publiée sur les réseaux sociaux. Ils réfléchissent à leur célibat collés dans un lit et se disent « je t’aime » sans malaise. Bref, ils font un pied de nez chargé d’ironie aux clichés sur l’amitié entre gars homo et hétéro. Ces deux vieux chums, imaginés et joués par Yann Aspirot et Philippe Lacroix, font de Mon Bro le nouveau bijou sur Instagram et TikTok.