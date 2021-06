Le festival Zoofest, qui met en vedette la relève de l’humour, sera présenté du 15 au 24 juillet. Pas d’édition virtuelle cette fois : 44 humoristes présenteront leurs numéros au Monument-National, devant public.

Marissa Groguhé La Presse

Une vingtaine de spectacles sont à l’affiche, présentés sous trois grandes catégories. Tout d’abord, les galas, dont le spectacle 100 % MTL, animé par Eddy King. Anas Hassouna, Oussama Fares, Hassan Mahbouba et plusieurs autres feront quant à eux partie du Fishnet Show. Christophe Dupéré animera 900 lb de viandes fraiches, avec quatre humoristes invités.

Ensuite, la formule 30/30 présentera les numéros des duos Alexandre Forest et Charles Beauchesne, Brian Piton et Sam Boisvert ou David Beaucage et Charles Pellerin.

Finalement, les spectacles thématiques : Le TikTok Stand Up, animé par Mégan Brouillard, Donjons et Blaguons, avec Pierre-Bruno Rivard, Korine Côté, Martin Vachon et Jérémie Larouche, ainsi que la soirée Womansplaining, animée par Anne-Sarah Charbonneau et Noémie Leduc Roy, avec entre autres Katherine Levac, Liliane Blanco-Binette et Emna Achour.

Les billets sont en vente dès aujourd’hui sur le site du Zoofest.