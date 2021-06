Spectacles en plein air, animations de rue, déambulatoires : la programmation de Juste pour rire Montréal, qui a été dévoilée ce mardi, promet le grand retour du rire au centre-ville.

Léa Carrier La Presse

« On sera peut-être à 25, 30 % de notre capacité, mais on y a mis notre 110 %. Cette édition est très importante pour nous, les artistes et les festivaliers. J’ai hâte, hâte, hâte ! », s’exclame au bout du fil Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire. Il fait ici référence au slogan judicieusement choisi de l’édition 2021 : « J’ai HA-HA-HÂte ! »

Après une édition 100 % virtuelle, l’été dernier, le Groupe Juste pour rire Montréal a annoncé son grand retour, mardi, sur la place des Festivals, du 15 au 24 juillet. « Notre esprit, cette année, c’est l’espoir. L’espoir que l’humour va revenir à Montréal », souligne M. Rozon.

Au total, 20 spectacles extérieurs sont prévus au calendrier, mettant en vedette David Goudreault, Rachid Badouri, Patrick Groulx, Stéphane Fallu et Réal Béland, ainsi qu’une panoplie d’humoristes et d’artistes.

À ceux-ci s’ajoutent des spectacles thématiques, dont Blackman & Friends et le Houseband Jazz Comedy Night, animé par Richardson Zéphir, Le Show Éphémère, animé par Catherine Éthier, et Le Preach sur-mesure Show, animé par Preach.

Nouveauté, cette année : un spectacle de variétés, présenté par Loto-Québec, alliant humour, chant, danse… et les fontaines de la place des Festivals. Une toute nouvelle scène sur l’Esplanade accueillera Le show drôlement musical, signé par l’animateur et humoriste Alex Perron. « On connaît Alex à la télévision, sur scène, mais c’est aussi un grand concepteur. Il a créé un show fun, dynamique, à partir de chansons drôles », ajoute M. Rozon.

Plus tôt en mai, les animateurs de la traditionnelle série des Soirées Carte blanche du festival avaient été annoncés. Il s’agit de Rosalie Vaillancourt, Simon Gouache, Laurent Paquin et le duo Jean-Thomas Jobin et Rita Baga, qui monteront sur la scène de la salle Wilfred-Pelletier, du 20 au 23 juillet, aux côtés de leurs invités respectifs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Le pouvoir de rire ensemble

Moins de 24 heures après l’ouverture de sa billetterie, Juste pour rire Montréal suscitait déjà l’engouement, se réjouit Patrick Rozon. Des spectacles affichent déjà complet. Des habitués du rendez-vous de l’humour témoignent de leur excitation sur les réseaux sociaux.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire.

Après tout ce qu’on a vécu, les gens ont besoin de rire. Et plus que ça, je dirais qu’on a hâte de rire ensemble. Il nous manquait le rire commun, qui est tellement plus fort. Patrick Rozon

C’est aussi ce qui guide la programmation du Groupe Juste Pour Rire ces dernières années : du rire pour tout le monde. Entre des numéros diversifiés et des artisans de tous les horizons, cette édition n’y fait pas exception. « Le rire c’est universel. C’est important pour nous de ne pas se restreindre à quelque chose, que tout le monde soit représenté et y trouve son compte », explique M. Rozon.

Plusieurs activités parallèles

Diverses activités parallèles complètent l’offre du festival, dont un parcours où il sera possible de se photographier dans des décors ludiques. Des animations déambulatoires animeront aussi les rues du centre-ville, et des projections vidéo illumineront les murs de ses édifices. Également, neuf finissants en écriture humoristique de l’École nationale de l’humour présenteront le spectacle SKETCHETERA 2021.

Les festivaliers pourront également voir sur scène Maxime Landry, Mehdi Bousaidan, La famille Ouellette, Fabiola Nyrva Aladin, Virginie Fortin, Olivier Martineau et Eddy King. Notons aussi la première performance scénique de Tai, le créateur du populaire live Instagram Occupation Hood, le 24 juillet à l’Olympia.

De leur côté, les festivaliers anglophones pourront assister aux performances de plusieurs poids lourds de l’humour tels Dave Chappelle, Kevin Hart et Kristen Wiig.

Rappelons que ces performances peuvent êtres présentées devant un auditoire maximal de 3500 personnes (avec places assignées). Les festivaliers devront donc réserver leur billet à l’avance. Le port du masque sera également obligatoire sur le site.