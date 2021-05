Dévoilement de cinq animateurs de la série Carte blanche du festival Juste pour rire. Au premier plan : Rita Baga et Simon Gouache. À l’arrière-plan : Jean-Thomas Jobin, Patrick Rozon, Rosalie Vaillancourt et Laurent Paquin.

Rosalie Vaillancourt, Simon Gouache, Laurent Paquin et le duo Jean-Thomas Jobin et Rita Baga animeront en juillet, devant public, la traditionnelle série des Soirées Carte blanche du festival Juste pour rire.

Marissa Groguhé

La Presse

Pour Rosalie Vaillancourt, il s’agira d’une toute première animation d’un gala Juste pour rire. L’humoriste de 28 ans, qui a lancé Rosalie – La comédie musicale l’hiver dernier, est une « boule d’énergie » dont la créativité promet un « gala survolté », lance Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire (GJPR), joint au téléphone.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rosalie Vaillancourt

On ne sait pas encore qui seront les invités de chaque animateur. Une chose est sûre : les artistes travailleront de concert dans un format créatif inédit. « Avant, on nommait un animateur qui avait carte blanche pour créer son propre gala. Cette fois, on amène les gens que l’animateur a choisis très tôt dans le processus pour qu’ils “brainstorment” ensemble le spectacle de la carte blanche, explique Patrick Rozon. Ça va changer complètement la donne. »

En résulteront des spectacles « à l’esprit plus théâtral », où le travail d’équipe devrait se faire sentir. « On a des Cartes blanches qui vont complètement ailleurs, affirme Patrick Rozon. Quand on a ramené le concept, on voulait rajeunir [les galas], oui, mais aussi amener une touche de nouveauté. Ce n’est pas facile de faire ça différemment, parce que ça reste un line-up. C’est ça, l’art de l’humour. Mais en faisant travailler les artistes tous ensemble, ça va amener une nouvelle couleur super intéressante, je crois. »

Alors que deux galas seulement avaient pu être présentés devant public l’automne dernier avant la fermeture des salles, les Soirées Carte blanche seront l’élément le plus « habituel » de Juste pour rire à l’été. Le festival d’humour débutera le 15 juillet et sera présenté en formule hybride. La portion extérieure sera repensée, tandis que le volet numérique permettra d’élargir la portée de l’évènement.

« À l’extérieur, il va y avoir des éléments contemplatifs, mais aussi un élément de spectacle, qui ne sera pas avec des scènes, comme on est habitués à le voir, dit Patrick Rozon. On reprend la place des Festivals, mais différemment. […] On n’a jamais considéré reporter le festival. C’était important pour nous de le faire, alors on a trouvé une manière de le faire. »

L’effet Big Brother

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rita Baga et Jean-Thomas Jobin

L’effet Big Brother Célébrités se fera sentir jusqu’au festival Juste pour rire, puisque le grand gagnant de l’émission de Noovo, Jean-Thomas Jobin, sera à la barre d’une Carte blanche en duo avec Rita Baga, qui a également participé à l’émission.

Patrick Rozon louange « ce que Rita amène, dans son énergie, dans sa manière de travailler et d’animer, qui est impeccable ».

[Rita Baga] a démocratisé beaucoup le concept du drag aussi. Jean-Thomas [Jobin], lui, a toujours été un artiste très fort, mais avec Big Brother, on a vu encore plus son intelligence, sa capacité à analyser, sa capacité à puncher aux bons endroits. Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire

Les deux artistes ont tout de suite accepté de travailler conjointement sur ce gala qui promet d’être éclaté, où l’on verra probablement l’absurde côtoyer l’art du drag et où leurs invités pourront également afficher leurs couleurs.

Outre Rosalie Vaillancourt et Rita Baga, un autre artiste obtient cette année sa première chance d’animer une Soirée Carte blanche : Simon Gouache, qui présentait en 2019 son deuxième spectacle solo. Si l’humoriste roule très bien sa bosse depuis plusieurs années, on ne le voit pas souvent à l’avant-plan dans les évènements télévisés. « Son public – et il y en a une méchante gang – le connaît déjà, mais le grand public va pouvoir encore plus le découvrir », se réjouit Patrick Rozon.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Simon Gouache

Le vice-président aux contenus francophones du GJPR estime que Simon Gouache, « humoriste de grand talent, extrêmement drôle et extrêmement travaillant », est « rendu là » dans son parcours.

À l’autre bout du spectre, Laurent Paquin est le vétéran des galas Juste pour rire. Il s’agira de sa 19e animation. « Laurent, c’est notre classique », affirme Patrick Rozon.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Laurent Paquin

L’humoriste de 49 ans est une valeur sûre, si bien que Juste pour rire prévoit déjà de le mettre à l’affiche de sa série Soirées Carte blanche l’an prochain, pour que son 20e gala coïncide avec le 40e anniversaire du festival. Une célébration qui est déjà à moitié réfléchie, assure Patrick Rozon. Car un festival de cette envergure, ça se prépare longtemps à l’avance. Et même dans les circonstances actuelles, imprévisibles, cela fait de nombreux mois que l’équipe planche sur celui de l’été prochain.

Montée de créativité

« C’est tellement organique, organiser un festival. Les équipes sont là-dessus à temps plein depuis octobre, mais sur le plan artistique, on garde même des plages disponibles pour les idées de dernière minute », explique Patrick Rozon. Ainsi, pour l’édition de juillet, des concepts présentés ne sont arrivés sur la table que tout récemment. « On ne peut pas dire aux artistes : “Nous, c’est du 1er octobre au 1er mai pour les idées, après, c’est terminé.” Encore moins cette année. »

Si certains humoristes ont été très inspirés cette dernière année, d’autres « ont vécu une dépression pandémique » qui a miné leur créativité.

Avec le printemps, il y a eu une lueur d’espoir, les beaux jours, ça a relancé certains artistes qui s’étaient éteints. Et tout à coup, ils nous rappellent, ils viennent d’avoir un flash, on se reparle. Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire

Au-delà de ses festivals (Just for Laugh sera également de retour, en version 100 % web, du 26 au 31 juillet), le Groupe Juste pour rire a voulu stimuler la créativité des artistes et leur donner des outils pour mieux créer. De là est né le Hahaha Loft, nouveau studio numérique pour la création de contenus humoristiques, audio ou vidéo. C’est là qu’est enregistrée l’émission balado de Max et Livia, mais aussi de là qu’est issue la nouvelle émission de Mathieu Dufour, J’travaille icitte ! Deux autres projets du Hahaha Loft seront prochainement annoncés.

Le tournage du premier de huit spectacles et séries télévisées a débuté le week-end dernier. Le Groupe Juste pour rire a admis dans ses rangs deux nouvelles signatures, soit l’humoriste Ève Côté et l’auteure Ariane Ménard-Turcotte. Bref, malgré l’arrêt des activités qui a coupé court à son élan l’automne dernier, Juste pour rire reprend du galon.

« Et en 2022, tout redeviendra normal. On va être capables de repartir et prêts, assure Patrick Rozon. Ce qui est le fun, c’est que, malgré la pandémie, on a travaillé en équipe pour se motiver. On a travaillé ensemble, avec les employés et les artistes, pour créer et faire en sorte de passer à travers cette marée. Faire en sorte d’être capables de s’en sortir. »